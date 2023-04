Na internete sa šíria tajné plány USA pre Ukrajinu, Pentagón únik vyšetruje

Podľa New York Times únik môže poškodiť zdieľanie informácií medzi Kyjevom a Washingtonom.

WASHINGTON. Na sociálnych sieťach sa tento týždeň objavili utajované vojnové dokumenty, ktoré podrobne opisujú plány Spojených štátov a NATO na posilnenie ukrajinskej armády pred plánovanou ofenzívou proti ruským jednotkám.

Pentagón vyšetruje, kto stojí za únikom plánov, ktoré sa šíria na twitteri a na komunikačnej platforme Telegram, ktorá je široko dostupná v Rusku. Informoval o tom denník The New York Times.

Lákavé poznatky pre Rusov

Dokumenty boli zrejme v niektorých častiach upravené, podhodnocujú napríklad americké odhady zabitých ruských vojakov. Tieto úpravy by podľa analytikov mohli naznačovať, že ide o snahu Moskvy šíriť dezinformácie.

Dokumenty neobsahujú konkrétne bojové plány, napríklad ako, kedy a kde plánuje Ukrajina začať ofenzívu, čo sa podľa amerických predstaviteľov pravdepodobne stane niekedy v budúcom mesiaci. Uniknuté plány sú päť týždňov staré, ponúkajú teda pohľad na to, čo ukrajinské jednotky potrebovali k 1. marcu.

Skúsenému oku ruského vojnového plánovača, poľného generála alebo spravodajského analytika však dokumenty podľa denníka nepochybne ponúkajú mnoho lákavých poznatkov. Spomínajú sa napríklad miery výdavkov na raketové systémy HIMARS.

Pentagón verejne neuviedol, ako rýchlo ukrajinskí vojaci spotrebúvajú muníciu do týchto raketometov, ale v uniknutých plánoch je to uvedené.

Môžu byť selektívne upravené

Posúdiť vplyv úniku dokumentov na frontové boje v najbližších mesiacoch môže byť podľa analytikov ťažké. Nedávnu ruskú ofenzívu na východe Ukrajiny poznačili problémy a západní experti sa sporia o to, či je ruská armáda schopná zorganizovať ďalšiu ofenzívu alebo čeliť útoku, keď utrpela také ohromujúce straty.

Nie je jasné, ako sa dokumenty dostali na sociálne siete, hojne ich však šírili proruské vládne kanály. Ich príspevky môžu byť selektívne upravené tak, aby prezentovali dezinformácie Kremľa.

V jednom z príspevkov je napríklad uvedené, že pri invázii zomrelo 16-tisíc až 17 500 ruských vojakov. Pentagón a ďalší analytici ale v skutočnosti odhadujú, že Rusko prišlo až o 200-tisíc vojakov.

Niektoré časti dokumentov sa ale podľa odborníkov zdajú autentické a Rusku poskytnú cenné informácie, ako sú harmonogramy dodávok zbraní, počty ukrajinských vojakov a ďalšie vojnové detaily.

Veľký úspech pre Moskvu

Skutočnosť, že dokumenty sa pravdepodobne dostali do rúk ruských predstaviteľov a sú hojne zdieľané na sociálnych sieťach, je pre Moskvu veľkým úspechom v čase, keď sa zdalo, že zaostáva za Washingtonom v oblasti zhromažďovania spravodajských informácií na Ukrajine.

Spojené štáty poskytujú Ukrajine informácie o veliteľských stanovištiach, muničných skladoch a ruských vojenských líniách od začiatku invázie. Takéto informácie v reálnom čase umožňujú Ukrajincom okrem iného zameriavať sa na vysokopostavených generálov alebo strategicky presúvať zásoby munície.

Ukrajinskí predstavitelia na začiatku vojny váhali so zdieľaním svojich bojových plánov so Spojenými štátmi, pretože sa obávali úniku informácií. Mali tiež obavy, že zdieľanie informácií by mohlo poukázať na ich slabiny a odradiť Američanov od ďalšej pomoci, a preto ich starostlivo strážili.

Výmena spravodajských informácií medzi Kyjevom a Washingtonom sa vlani na jeseň značne uvoľnila a obe krajiny úzko spolupracovali na variantoch ukrajinskej ofenzívy.

Únik spravodajských informácií tohto druhu, zverejnený na sociálnych sieťach a dostupný po celom svete, však zdieľanie spravodajských informácií medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi podľa New York Times určite poškodí.

