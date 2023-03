Do problémov sa dostal pre kresbu dcéry. Ruského otca zrejme zadržali v Minsku

Alexeja Moskaľova odsúdili na dva roky.

MOSKVA. Ruského otca, ktorého súd tento týždeň poslal na dva roky do väzenia v súvislosti s protivojnovou kresbou jeho dcéry, zadržali v Minsku, informovalo viacero ruských informačných kanálov pôsobiacich v emigrácii, medzi nimi napríklad Sota.

Alexej Moskaľov krátko pred vynesením rozsudku ušiel z domáceho väzenia.

Advokát Moskaľova Dmitrij Zachvatov na sociálnych sieťach napísal, že kontakt so svojím klientom nemá, potvrdiť informácie o jeho zadržaní nemôže, ale podľa všetkého to tak je.

Moskaľova zadržali podľa ruských informačných kanálov pravdepodobne kvôli tomu, že si v byte, kde sa skrýval pred prenasledovaním, zapol mobil.

Otec samoživiteľ z mesta Jefremov sa do problémov so zákonom dostal pôvodne po tom, ako jeho dospievajúca dcéra Maša vlani na jar v škole na hodine výtvarnej výchovy namiesto obrázka na podporu vojakov vyslaných do vojny na Ukrajine nakreslila protivojnový plagát s vlajkou Ruska a Ukrajiny a s nápismi "Nie vojne" a "Sláva Ukrajine". Riaditeľka školy po hodine zavolala políciu.

Vyšetrovatelia ho neskôr obžalovali kvôli protivojnovým komentárom na sociálnych sieťach a do vyriešenia prípadu mu úrady nariadili zostať v domácom väzení.

Súd ho v utorok poslal za mreže za diskreditáciu ruskej armády, za čo bývajú v Rusku trestaní ľudia, ktorí dajú najavo odpor voči vojne na Ukrajine.

Obvinený na súde uviedol, že s týmito príspevkami nemá nič spoločné a že jeho stránka mohla byť hacknutá.

Vo svojej záverečnej reči pred súdom však Moskaľov zopakoval svoj negatívny postoj k špeciálnej vojenskej operácii - ide o slovné spojenie, ktoré sa v Rusku musí používať v súvislosti s vojnou, ktorú rozpútalo na Ukrajine.

Moskaľov vyhlásil, že k vojne, zomieraniu ľudí a detí v nej možno mať len negatívny vzťah. Dodal však, že by sa "neznížil k tomu, aby písal negatívne veci či urážky".

Maša skončila v detskom domove a komisia pre záležitosti maloletých žiada, aby jej otca súd zbavil rodičovských práv.

Prípad Alexeja Moskaľova a jeho dcéry vyvolal veľký ohlas vo verejnosti.

