NATO zaznamenalo určité náznaky, že Rusko požiadalo Čínu o zbrane

Čínske dodávky zbraní by konflikt predĺžili.

BRUSEL. Severoatlantická aliancia zaznamenala "určité náznaky", že Rusko požiadalo Čínu o zbrane. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.

Stoltenberg v utorok varoval Čínu pred tým, aby dodávala smrtiace zbrane Rusku. Práve v ten deň mali v Moskve stretnutie lídri oboch krajín - čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. Diskutovali spolu aj o čínskom mierovom pláne pre Ukrajinu, ktorý Západ už skôr zavrhol.

"Nevideli sme žiadny dôkaz, že Čína dodáva smrtiace zbrane Rusku, ale videli sme určité náznaky, že takúto požiadavku Rusko malo, a toto je vec, o ktorej čínski predstavitelia v Pekingu uvažujú," povedal Stoltenberg novinárom v Bruseli, ďalej to však nespresnil.

"Čína by nemala poskytovať Rusku smrtiace zbrane, ktoré by sa dali použiť počas ruskej invázie na Ukrajinu, lebo by to bola podpora protiprávnej vojny," upozornil šéf NATO. Dodal, že čínske dodávky zbraní by konflikt predĺžili.

Západné tajné služby už predtým naznačovali, že Moskve dochádza určitá munícia, napríklad delostrelecké náboje. Minulý mesiac britský Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie uviedol, že Rusko prišlo od začiatku invázie o vyše polovicu svojich moderných tankov, píše britský denník The Independent.

Na rozdiel od Ukrajiny sa Rusko nemôže spoľahnúť na veľkú koalíciu spojencov, u ktorých by si doplnilo zásoby, aj keď Irán sľúbil zvýšenie dodávok svojich dronov a rakiet.

Stoltenberg v utorok tiež oznámil, že zvolá zástupcov NATO na stretnutie na vysokej úrovni o Ukrajine, ktoré sa bude konať v apríli.

Čínsky prezident v stredu ráno ukončil trojdňovú návštevu Ruska a odcestoval z Moskvy. Jeho cesta bola prejavom silnej politickej podpory ruskému prezidentovi, na ktorého vydal Medzinárodný trestný súd minulý týždeň zatýkací rozkaz pre deportáciu detí z Ukrajiny.

Prezidenti po rokovaniach vydali spoločnú deklaráciu, v ktorej okrem iného uviedli, že rozšíria vojenskú spoluprácu a budú častejšie spoločne vykonávať námorné a vzdušné hliadky. Nepadla však nijaká zmienka o dodávaní čínskych zbraní Rusku.

