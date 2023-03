Morawiecki: Nemecký exkancelár Schröder existenčne ohrozil celú Európu

Poľský premiér upozornil na význam národných štátov a ich zvrchovanosti v Európe.

HEIDELBERG. Poľský premiér Mateusz Morawiecki upozornil na význam národných štátov a ich zvrchovanosti v Európe.

Úsilie o vytvorenie jediného európskeho superštátu označil za nesprávnu cestu.

"Základ našej identity spočíva v našej národnej identite. Nie v tom, že ju popierame," povedal Morawiecki na pôde univerzity v Heidelbergu. Jeho prejav o budúcnosti Európy reagoval na otázku, či európske hodnoty pretrvajú, keď čelia ruskej invázii.

Poľský premiér upozornil na oslabovanie národnej identity európskych krajín. Účinne fungujúce národné štáty sú podľa jeho slov pre obdobia politických kríz neodmysliteľné.

"To, že boj a snaženie Európy o slobodu neskončili v roku 1989 nám dnes ukazuje dianie na našej východnej hranici," povedal Morawiecki. To, že ruská armáda vlani vo februári vtrhla na Ukrajinu, označil za dôsledok toho, že niektorí v Európe presadzovali svoje obchodné záujmy na úkor bezpečnostných záujmov celého kontinentu.

Za to podľa poľského premiéra teraz platia Ukrajinci svojou krvou. "Zajtra to ale môže byť krv litovská, naša, česká a napríklad tiež nemecká," povedal Morawiecki.

Ruského autoritárskeho lídra Putina označil za fašistu, ktorý je zaslepený víziou o vlastnom svete. Putinov pohľad na svet ale nesmie podľa premiéra prevážiť, lebo by to malo nedozerné následky pre Európu, ktorej postavenie vo svete by sa stalo okrajové.

Morawiecki tiež povedal, že bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder existenčne ohrozil celú Európu svojou proruskou politikou.

Schröder bol spolkovým kancelárom v rokoch 1998-2005 a po odchode z veľkej politiky pracoval pre plynárenskú spoločnosť Nord Stream, ruský Gazprom a energetickú spoločnosť Rosneft.

Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť dlhodobo vystupovala proti výstavbe plynovodu Nord Stream v Baltskom mori.

Univerzita v meste Heidelberg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko je súčasťou európskeho združenia univerzít 4EU+. Vzniklo s cieľom podporovať lepšie porozumenie európskej kultúre a histórii v národných vzdelávacích systémoch.

