Týždeň na Ukrajine: Oscar Ukrajinu nepotešil, v Haagu chcú súdiť Rusov

Zhrnutie udalostí posledného týždňa.

BRATISLAVA. Zaslúži si film o ruskom opozičníkovi Alexejovi Navaľnom Oscara za najlepší dokument roka? Na Ukrajine ten pocit nemajú, najmä keď medzi nominovanými na víkendovom udeľovaní cien bol aj film o únosoch ukrajinských detí Rusmi.

Mohli sme priniesť na Ukrajinu aspoň štipku radosti, vyjadril sa režisér filmu House Made of Splinters (Dom z triesok) Azad Safarov.

Ukrajincov tiež sklamalo rozhodnutie organizátorov oscarového programu, ktorí ani druhý rok po sebe nedali priestor na prejav ukrajinského prezidenta. Odkazovali na apolitickosť podujatia, jednu z cien pritom udeľoval herec napojený na čínskych komunistov.

Na Medzinárodnom trestnom súde sa už začína pripravovať zatykač za ruské zločiny na Ukrajine. Žalobca bude zrejme hovoriť o genocíde, za ktorú považuje únosy ukrajinských detí.

Ak by mu dal súd za pravdu, išlo by o prelomový verdikt, ktorý by mal následky aj do budúcnosti.

Rusko však súd v Haagu neuznáva a je prakticky vylúčené, že by súhlasilo s vydaním svojich občanov.

Prinášame zhrnutie správ z vojny na Ukrajine.

Wagnerovci obkľučujú Bachmut

Bitka o Bachmut pokračovala aj tento týždeň, keď sa bojovníci súkromnej armády Wagnerovej skupiny snažili prelomiť ukrajinské obranné línie v zničenom meste.