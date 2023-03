Ako mať zdravý mozog? Vyhýbajte sa nárazom a vymýšľajte rozprávky, radí neurochirurg

Za niečo, čo sa blíži univerzálnemu "všelieku", považuje Marsh cvičenie.

NEW YORK. Vyhýbať sa nárazom, vykonávať aj duševnú činnosť, ako napríklad vymýšľať rozprávky pre vnúčatá a tiež cvičiť. To radí pre udržanie zdravého mozgu popredný britský neurochirurg Henry Marsh.

Ten sa preslávil aj vďaka knihám, ktoré o svojej skúsenosti napísal, informuje denník The Guardian.

Sedemdesiattriročný Marsh od 90. rokov do začiatku ruskej invázie pôsobil tiež na Ukrajine. Hovorí, že na poslednú návštevu Kyjeva prišiel v rovnakom čase, ako tam dorazili ruské riadené strely.

Vyhýbať sa nárazom do hlavy

"Po prvé je dôležité vyhnúť sa nárazom do hlavy," uviedol Marsh a dodal, že aj menšie zranenia hlavy v súhrne spôsobujú poškodenie. Lekár preto odporúča úplne sa vyhýbať športom, pri ktorých dochádza k opakovaným úrazom hlavy.

Rovnako je podľa neho dôležitá mozgová aktivita. "Čím aktívnejší mozog máte, o to dlhšie bude trvať, kým sa mu vybijú baterky," povedal Marsh. "Vieme, že čím je človek starší pri dokončení vysokoškolského vzdelania, o to nižšie je riziko demencie," dodáva lekár príklad z vedeckého výskumu.

Marsh samotný si duševnú aktivitu udržiava vymýšľaním rozprávok pre svoje vnúčatá. Rád by ich spísal do knihy, o ktorej hovorí, že by mala byť jeho posledná.

"Rovnako ako väčšinu ľudí ma strašia vyhliadky, čo čaká mojich vnukov za 20 alebo 40 rokov," uviedol neurochirurg.

Stres môže byť podľa Marsha pre človeka do určitej miery dobrý. "Na druhej strane, je tu mnoho dôkazov, že vysoký krvný tlak vedie k úbytku bielej hmoty mozgovej. Keď som operoval, mával som obdobie, keď mi kvôli stresu extrémne stúpol krvný tlak, neviem ale, či to súvisí so zmenami, ktoré ukázal môj (mozgový) sken," uviedol neurochirurg.

Na skene, ktorý si pred pár rokmi nechal urobiť, vyzeral jeho mozog starší, ako čakal.

Ide o kvalitu života

Za niečo, čo sa blíži univerzálnemu "všelieku", považuje Marsh cvičenie. "Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú nižšiu mieru demencie a depresie. Hoci nemožno preukázať príčinnú súvislosť," povedal lekár.

"Nejde o to, ako dlho žijete, ale o kvalitu toho času, ktorý máte. A to teraz cítim silnejšie ako kedykoľvek predtým," uviedol Marsh, ktorému na začiatku roku 2020 diagnostikovali pokročilú rakovinu prostaty.

Za kvalitný považuje lekár taký život, v ktorom človek pomáha ostatným ľuďom a prírode.