Ukrajina Rusko Online: Rusi sa naďalej snažia prelomiť ukrajinskú obranu na viacerých miestach

Pentagón bráni administratíve prezidenta Bidena deliť sa s Medzinárodným trestným súdom o dôkazy o ruských zločinoch na Ukrajine. Píše o tom denník The New York Times, odvoláva sa pritom na súčasných aj bývalých predstaviteľov amerického ministerstva obrany.

Americkí vojenskí predstavitelia sa nechcú so súdom v Haagu deliť o dôkazy nazbierané americkými spravodajskými službami, pretože sa obávajú vytvorenia precedensu, na základe ktorého by mohli byť stíhaní Američania. Zvyšok administratívy - vrátane spravodajských služieb a ministerstiev diplomacie a spravodlivosti - sa chce o dôkazy o ruských činoch na Ukrajine s Medzinárodným trestným súdom podeliť, píše New York Times.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dôkazy zhromaždené USA podľa zdrojov denníka zahŕňajú materiály dokladujúce rozhodnutie ruského vedenia zámerne cieliť na civilnú infraštruktúru či schvaľovanie únosov tisícok ukrajinských detí z Ruskom okupovaného ukrajinského územia.

Spor musí teraz vyriešiť Biden, uvádzajú zdroje New York Times. O veci rokovala administratíva už na začiatku februára, ale bez výsledku. (ČTK, The New York Times)