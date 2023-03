Ruská televízia sa vracia k zábave, nanovo vysiela šou o partnerkách väzňov

Od zábavného obsahu po ruskom vpáde na Ukrajinu odklonil aj Prvý kanál.

MOSKVA. Ruský televízny kanál Ju začala vysielať reality show o ženách udržiavajúcich partnerské vzťahy s mužmi, ktorí si odpykávajú tresty vo väzenských zariadeniach.

Prvý diel relácie s názvom Žduli televízia odvysielala už v marci minulého roku, potom ale vysielanie prerušila, pravdepodobne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, uviedol spravodajský portál Meduza.

Rovnako sa v marci minulého roka, na začiatku vojny na Ukrajine, ruskí diváci nedočkali plánovaných reality shows o pároch s vysokým vekovým rozdielom partnerov a relácie o ženách, ktoré otehotneli alebo chcú otehotnieť po 45-om roku života. Prvý diel druhého menovaného programu bol nakoniec odvysielaný v stredu.

Rovnako ako kanál Ju sa od zábavného obsahu po ruskom vpáde na Ukrajinu odklonil aj Prvý kanál. Táto stanica spájaná s prokremeľskou propagandou nevysielala žiadne zábavné relácie od 25. februára minulého roka až do septembra, poznamenal portál Meduza.

Z programu Prvého kanálu zmizla napríklad obľúbená talk show Večernij Urgant, obdoba americkej Late Night Show, alebo relácie ako Davaj poženimsja či Modnyj prigovor, ktoré nahradili relácie o Ukrajine.

Relácia o romantických vzťahoch s trestancami prichádza v čase, keď sa o ruských väzňoch hovorí v súvislosti s ich verbovaním súkromnou Wagnerovou skupinou do bojov na Ukrajine.

"Podľa oficiálnych štatistík si k 1. januáru 2022 v ruských väzniciach odpykávalo tresty 429-tisíc mužov. Skoro každý z nich má na slobode vernú čakateľku. Čo núti ženy, aby spojili svoj život s niekým na druhej strane ostnatého drôtu? "zaznie v úvode relácie.

V novoodvysielanom diele vystupuje 28-ročná Angelina zo Saratovskej oblasti, ktorá sa chystá vydať za väzneného 37-ročného Emila Akopjana. Tomu zostávajú ešte tri roky z deväťročného trestu uloženého za nepovolené držanie zbrane, prechovávanie drog a vydieranie za použitia násilia.

Akopjan je recidivista - už v 19 rokoch ho súd poslal na štyri roky za mreže za úmyselné ľahké ublíženie na zdraví a v 29 rokoch za ťažké ublíženie.

Ľudskoprávna organizácia Russia Behind Bars v januári upozornila , že mnohí z mužov naverbovaných do vojny na Ukrajine padli alebo dezertovali, v niektorých prípadoch do Ruska a so zbraňou v ruke.

Ruské trestanecké zariadenia sa podľa organizácie kvôli praxi posielania väzňov do vojny na Ukrajine vyprázdňujú, zatiaľ čo sa plnia väzobné väznice, v ktorých sa ocitajú zadržiavaní vojnoví zajatci z Ukrajiny.

