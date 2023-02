Čínsky diplomat pricestoval do Moskvy. Čínska podpora Ruska by podľa Zelenského viedla k svetovej vojne

EÚ varuje Čínu, že dodávky zbraní do Ruska by boli "krajnou medzou".

MOSKVA. Vysokopostavený čínsky diplomat Wang I dorazil v pondelok do Moskvy na rokovania, ktoré sa možno budú týkať mierového plánu pre Ukrajinu. Agentúra Reuters sa odvoláva na ruský denník Kommersant.

"Hlavným cieľom tejto návštevy je posilniť úlohu Pekingu pri ukrajinskom urovnaní," napísal Kommersant.

Na každoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa uskutočnila tento víkend, obvinil Wang Spojené štáty, že svojím "hysterickým" správaním porušujú medzinárodné pravidlá.

Wang I – riaditeľ kancelárie Komisie pre zahraničné veci Ústredného výboru Komunistickej strany Číny – zopakoval aj výzvu na dialóg a naznačil, že európske krajiny by mali o konci vojny na Ukrajine "rozmýšľať pokojne".

Podľa Wanga totiž "existujú nejaké sily, ktoré nechcú, aby uspeli rokovania alebo aby sa vojna (na Ukrajine) čoskoro skončila". Nešpecifikoval však, o kom hovorí.

Peking tiež skritizoval v pondelok "nepravdivé" tvrdenia USA, že Čína uvažuje nad vyzbrojovaním Ruska v jeho vojne proti Ukrajine. "Práve Spojené štáty, a nie Čína, posielajú nekonečné dodávky zbraní na bojisko," odpovedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin na otázku o nedávnych tvrdeniach USA.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken predtým pre americkú televíziu CBS uviedol, že Čína "zvažuje poskytovanie smrtiacej pomoci" Moskve, a to "od munície až po samotné zbrane".

Podobne sa vyjadril už viackrát, napríklad v Nemecku. Blinkenove obvinenia prišli v období zhoršenia vzájomných vzťahov, keď Washington zostrelil čínsky balón, ktorý sa pohyboval nad územím USA a údajne slúžil na špionáž.

Vládnu obavy, že Čína prehlbuje vzťahy s Ruskom aj napriek vojne na Ukrajine. Wang I tvrdí, že Peking hrá konštruktívnu rolu a stojí pevne na strane dialógu.

Aj šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell varoval Čínu pred poskytnutím zbraní Rusku pre účely vedenia vojenskej agresie na Ukrajine.

"Pre nás by to bola v našich vzťahoch krajná medza. Povedal mi, že sa to nechystajú urobiť – že to neplánujú. My však zostaneme ostražití," povedal Borrell.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s nemeckým denníkom Die Welt Čínu varoval pred podporou Ruska vo vojne s Ukrajinou. Viedlo by to podľa neho k vojne svetovej.

"Pre nás je dôležité, aby Čína nepodporovala Ruskú federáciu v tejto vojne. Vlastne by som ju chcel mať na našej strane," citovala z rozhovoru agentúra Reuters. "V tejto chvíli si však nemyslím, že to je možné," povedal ukrajinský prezident.

"Vidím však príležitosť pre Čínu, aby pragmaticky zhodnotila, čo sa tu deje," poznamenal Zelenskyj ďalej. "Pretože ak sa Čína pridá na stranu Ruska, dôjde ku svetovej vojne, a ja si myslím, že si je toho Čína vedomá," dodal.

Odkedy Moskva pred rokom napadla Ukrajinu, všetkých 27 členských štátov EÚ sa pevne stavia na stranu Kyjeva, ktorému už poskytlo zbrane a finančnú pomoc vo výške miliárd eur.

Prehlbujúce sa vzťahy Pekingu s Moskvou a jeho odmietanie otvorene odsúdiť agresiu Kremľa vyvolávajú všeobecné obavy. Zatiaľ čo EÚ varovala Peking, blok zvažuje aj plány na urýchlenie výroby a dodávok potrebnej munície pre Kyjev.

"Urobíme všetko, čo bude v našich silách. Toto je najnaliehavejšia otázka – ak v nej zlyháme, potom je výsledok vojny skutočne ohrozený," dodal Borrell.

Vojna na Ukrajine