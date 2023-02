Prigožin naznačil očakávania Ruska na Donbase. Vzácny pohľad, zhodujú sa médiá

Prigožin tvrdí, nemá žiadne politické ambície.

MOSKVA. Rusku môže trvať približne dva roky, kým dobyje Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny. Vyhlásil to zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jedgenij Prigožin.

V rozhovore pre ruského blogera Semiona Pegova zverejnenom v piatok večer Prigožin uviedol, že Rusku by mohlo trvať jeden a pol až dva roky, kým úplne ovládne spomínané dve východoukrajinské oblasti, ktoré tvoria väčšinu regiónu Donbas. Dobytie týchto dvoch oblastí je pritom podľa Prigožina zrejme hlavným cieľom Ruska.

"Ak sa budeme musieť dostať až k Dnepru, tak to potrvá asi tri roky," uviedol Prigožin, pričom mal na mysli ukrajinské územie, ktoré sa rozprestiera na východnom brehu rieky Dneper.

Toto jeho vyjadrenie ponúka vzácnu možnosť nahliadnuť do ruských očakávaní a poskytuje tiež informácie o možno trvaní konfliktu na Ukrajine, domnieva sa Reuters. Prigožinova Vagnerova skupina je totiž v centre niektorých z najtvrdších bojov prebiehajúcich na Ukrajine.

Prigožin, ruský oligarcha prezývaný aj Putinov kuchár pre lukratívne kateringové zmluvy s Kremľom, nehovorí za ruskú armádu. Jeho dôležitosť v očiach verejnosti však narástla po tom, čo kritizoval vedenie ruskej armády za zlyhania, ku ktorý počas takmer už rok trvajúcej vojny na Ukrajine prišlo.

V piatkovom rozhovore však Prigožin trval na tom, že má "nulové" politické ambície, všíma si Reuters.

Prigožin používal počas rozhovoru občas vulgarizmy, no zdržal sa ďalšej kritiky ruského vojenského vedenia. Pozrel sa priamo do kamery a uviedol, že nikoho nekritizuje, no vrcholní vojenskí velitelia musia rozumieť situácii vojakov na fronte. Generáli by preto podľa neho mali chodiť medzi vojakov a rozprávať sa s nimi, "aby nemali pocit, že sú so svojimi problémami sami".

Prigožin okrem toho uviedol, že Rusko potrebuje dobyť mesto Bachmut v Doneckej oblasti, pri ktorom prebiehajú ťažké boje už niekoľko mesiacov.

Zároveň opäť potvrdil, že Vagnerova skupina prestala verbovať do boja na Ukrajine ruských väzňov a poprel, že by boli väzni pokladaní len za nejaký vojenský materiál. O život podľa neho prišlo na Ukrajine približne rovnaké percento naverbovaných väzňov ako iných bojovníkov skupiny.

