Politológ Kopeček: O týchto voľbách rozhodlo desať rokov Babiša. Pavel vyhral, lebo nič nepokazil

Aj keby mal Andrej Babiš dokonalú kampaň, českým prezidentom by sa zrejme nestal, hovorí pre SME politológ LUBOMÍR KOPEČEK z brnianskej Masarykovej univerzity. Voľby totiž podľa neho rozhodla celá Babiša kariéra.

Víťaza Petra Pavla volili aj ľudia, ktorí nepodporujú súčasnú vládu Petra Fialu, a tak bude mať nový prezident podľa Kopečka väčšiu šancu zasypať zákopy, ktoré v spoločnosti vznikli medzi prvým a druhým kolom.

Pre Babiša je to prehra, ale zároveň ukázal, že stále dokáže získavať nových voličov a do českej politiky ešte prehovorí, myslí si Kopeček.

Ako hodnotíte výsledok druhého kola českých prezidentských volieb?

Výsledky ukazujú to, čo ukazovali aj predvolebné prieskumy, teda víťazstvo Petra Pavla.

Čo bolo v posledných dňoch kampane rozhodujúce?

Kľúčová vec sa odohrala v posledných desiatich rokoch, počas ktorých sa Andrej Babiš stal v českej politike natoľko kontroverzným, že pre množstvo ľudí bol prijateľným takmer ktokoľvek, kto sa proti nemu postaví v prezidentských voľbách.

To sa mu v štrnástich dňoch medzi prvým a druhým kolom nepodarilo prelomiť, naopak, kampaň odmietanie Andreja Babiša u niektorých ľudí ešte zvýraznila.

Kde si to Babiš v kampani pokazil?

Najviac rezonoval nešťastný výrok z nedeľňajšej debaty na Českej televízii, teda že by Česko nemalo vojensky pomôcť v prípade napadnutia Poľsku a pobaltským krajinám. To ho potom stálo niekoľko dní vysvetľovania a skutočne to zafungovalo ako niečo, čo sa silne obrátilo proti nemu. To je však len jednotlivosť.

Aj keby bola jeho kampaň dokonalá a túto chybu Babiš neurobila, podľa mňa by sa výsledok až tak nelíšil.