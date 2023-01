Súťaživý na počítači aj v kariére. Petr Pavel narušil Zemanovu predstavu o nástupcovi

Z Prahy od nášho reportéra Matúša Krčmárika.

Nad tým, že by mohol kandidovať na český prezidentský post, sa Petr Pavel podľa vlastných slov prvýkrát zamyslel v roku 2019. Úradujúca hlava štátu Miloš Zeman vtedy naznačila, že by si ako svojho nástupcu vedel predstaviť vtedajšieho premiéra Andreja Babiša.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V knihe rozhovorov nazvanou jednoducho Generál Pavel spomína, že ho predstava Babiša ako hlavy štátu vydesila. „Keby jeho hnutie ANO malo šancu vyhrať voľby a on by menoval premiéra, Babiš a jeho ľudia by mohli obsadiť kľúčové pozície v justícii, polícii, armáde a inde. A to na veľmi dlho,“ poznamenal.

Pavel v tom čase už bol doma zo svojho trojročného pôsobenia na pozícii hlavného vojenského veliteľa NATO a organizoval diskusie, kde mladých ľudí vyzýval, aby sa nebáli kandidovať do verejných funkcií. Na jednej z nich sa s otázkou prihlásil študent, spomína pre Aktuálne.cz Pavlova šéfka komunikácie Markéta Řeháková, budúca hovorkyňa Hradu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žijem, musel vysvetľovať Pavel predvolebný hoax. Končí sa najhoršia kampaň Čítajte

„Nabádate nás k odvahe, ale kedy ju sami zoberiete a budete kandidovať na najvyššiu funkciu?“ spýtal sa a to bola podľa Řehákovej chvíľa, keď si generál vo výslužbe uvedomil, že musí ísť príkladom.

Pavel to nemal ľahké ani medzi svojimi

Pavel približne odvtedy začal vystupovať ako možný kandidát na prezidentský post, aj keď kandidatúru napevno potvrdil až v septembri minulého roka.

Nakoniec to pre neho dopadlo úspechom a jeho víkendové víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb znamená, že Zemanova vízia, ako ho na Hrade nahradí Babiš, sa nenaplní. Naopak, 8. marca prezidentský sľub do rúk predsedu Senátu zloží Petr Pavel.

Pavel bol od začiatku kandidátom časti spoločnosti, ktorá dlhodobo stála proti Zemanovi a Babišovi. Tej časti, ktorá si v roku 2013 za prezidenta želala Karla Schwarzenberga a o päť rokov neskôr Jiřího Drahoša.

Dlho mala pocit, že ostáva nevypočutá a v boji so Zemanovým a Babišovým populizmom v menšine. Otáčať sa to začalo v roku 2019, keď aktivisti z hnutia Milión chvíľok pre demokraciu dvakrát dostali na Letnú viac ako štvrť milióna demonštrantov.

Tam vznikla výzva na zjednotenie opozície, ktorá viedla k vzniku koalície Spolu a po voľbách v roku 2021 k vzniku vlády Petra Fialu.

Pomalý zlom teda prišiel približne v čase, keď sa Pavel rozhodol kandidovať. Potom prišla pandémie covidu-19 a chaotické kroky vtedajšej vlády Andreja Babiša.