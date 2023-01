Šéfredaktor Respektu: Voľby sú prakticky rozhodnuté, Zeman odíde ako gigantický lúzer

Erik Tabery vysvetľuje, prečo je podľa neho Čaputová lepšou prezidentkou, ako bol Havel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zuzana Čaputová je unikátnou prezidentkou, dokonca lepšou, ako bol Havel, hovorí v rozhovore pre SME šéfredaktor magazínu Respet ERIK TABERY . Prezidentské voľby v Česku, ktorých druhé kolo sa začína v piatok, označil za prakticky rozhodnuté.

Andrej Babiš si podľa neho príliš pohneval veľkú časť obyvateľstva a aj v čase, keď mal kampaň zmierniť, neustále pritvrdzoval. Inšpiroval sa pritom kultúrnymi vojnami vedenými v zahraničí.

Po desiatich rokoch na Pražskom hrade skončí Miloš Zeman, ale neostane po ňom nič, na čo by sa dalo nadviazať, predpovedá Tabery. Aj Zeman si na dôchodku uvedomí, že história ho bude brať ako lúzra gigantických rozmerov, tvrdí.

Tento rozhovor vzniká deň pred začiatkom druhého kola volieb českého prezidenta. Je už o víťazovi rozhodnuté?

Myslím si, že áno. Každé voľby prinášajú prekvapenia, ale ak by som mal usudzovať z toho, čo hovoria posledné prieskumy verejnej mienky o atmosfére v spoločnosti, zdá sa mi to ako rozhodnuté. Vyzerá to inak ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi, keď v prieskumoch vyhrával Miloš Zeman. Preto by som povedal, že prezidentom bude Petr Pavel.

Zeman pred piatimi rokmi síce vyhral prvé kolo, no súčet hlasov jeho hlavných oponentov naznačoval, že v druhom by už mohol prehrať. Nestalo sa tak, nemôže sa to zopakovať aj tentoraz?

V období medzi prvým a druhým kolom sa vtedy Jiřímu Drahošovi veľmi nedarilo a musel len reagovať na Zemanove útoky. Teraz je to iné. V televíznych debatách proti sebe stoja dve rovnako silné osobnosti s dobrými kampaňami.

Babiš však už urobil niekoľko chýb. Zeman dokázal motivovať svojich voličov, aby prišli voliť, ale nepohneval si natoľko svojich oponentov. Babiš spoločnosť tak veľmi urážal, že aj ľudia, ktorí dlho neboli voliť, sa tentoraz k urnám chystajú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tabery: Česká novinárčina si zatiaľ nevie dať rady v rozhovoroch s Babišom alebo so Zemanom Čítajte

Aké chyby urobil?

Zneužívanie vojny na Ukrajine. Keď hovorí o liberáloch, pôsobí arogantne. Rovnako pri Prahe, mestách alebo mladých ľuďoch. Dostal sa mimo základnej úrovne slušnosti. Zeman býval na Drahoša tvrdý, dával si pozor, aby ukazoval, že má prevahu, ale tiež ukazoval, že súpera rešpektuje.

Babiš urobil prvú chybu hneď na tlačovej konferencii po prvom kole a potom, namiesto toho, aby situáciu upokojoval, sa čoraz viac rozbiehal. Nepomohli mu ani tlačovky o tom, že mu chodia vyhrážky či nábojnice.

Česko prechádza tretími prezidentskými voľbami, je toto zatiaľ najhoršia kampaň?