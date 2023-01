Rusko chce vianočné prímerie, na Štedrý deň však ostreľovalo civilné ciele

Kremeľ bude chcieť Kyjev označiť za agresora, tvrdí novinár.

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruský prezident Putin nariadil ministerstvu obrany, aby zaviedlo prímerie pozdĺž celej frontovej línie na Ukrajine od 6. januára 12:00 do polnoci 7. januára.

„Vzhľadom na to, že v bojových oblastiach žije veľké množstvo občanov hlásiacich sa k pravoslávnej cirkvi, vyzývame ukrajinskú stranu, aby vyhlásila prímerie a dala im možnosť zúčastniť sa bohoslužieb na Štedrý večer, ako aj na Štedrý deň,“ uviedol vo vyhlásení Putin. Informoval o tom portál meduza.

K takémuto vianočnému prímeriu už skôr vyzval patriarcha Kirill. Zelenského úrad označil návrh ruskej pravoslávnej cirkvi za „cynickú pascu a prvok propagandy“.

Minister obrany Sergej Šojgu splnil prezidentov pokyn a nariadil ruskej armáde zastaviť na Ukrajine paľbu na 36 hodín v danom termíne.

Mier len po anexii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatiaľ na ponuku prímeria nereagoval, v uplynulých týždňoch však odmietol diskusiu o prímerí, dokým ruská armáda neopustí okupované ukrajinské územie.

Za pokrytectvo označil návrh prímeria aj poradca ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. "Po prvé. Ukrajina neútočí na cudzie územie a nezabíja civilistov tak, ako to robí Rusko. Ukrajina ničí len príslušníkov okupačnej armády na svojom území... Po druhé. Rusko musí opustiť okupované územia - len vtedy bude mať "dočasné prímerie". Pokrytectvo si nechajte pre seba," napísal na Twitteri.

Ruský prezident Putin vo štvrtok počas telefonátu s tureckým prezidentom Erdoganom odmietol jeho odporúčanie jednostranného prímeria. Rusko je podľa Putina otvorené „serióznym rokovaniam o Ukrajine“, ale len v prípade, že Kyjev splní ruské požiadavky a uzná „novú územnú realitu“, teda Putinom ohlásené pripojenie štyroch ukrajinských regiónov k Rusku.

Na Vianoce zabíjali

Na Ukrajine sa Vianoce typicky oslavujú 7. januára podľa juliánskeho kalendára, čoraz väčšia časť populácie sa však aj vplyvom vojny priklonila k oslavám počas 24 a 25. decembra.

Rusko na Štedrý deň zasiahlo raketami viaceré ukrajinské mestá a útoky si vyžiadali desať obetí v Chersone a okolí Záporožia.

Euan MacDonald, šéfredaktor anglickej verzie ukrajinského magazínu Novoje Vremja na sociálnej sieti Twitter tvrdí, že ide len o ruský manéver na vylepšenie si pozície.

"Kremeľ to využije na to, aby Ukrajinu označil za agresora, ak nebude chcieť prímerie dodržiavať. Nie je to gesto dobrej vôle: Kremeľ útočil na civilné ciele vtedy, keď Ukrajina oslavovala 'západné' Vianoce, na Nový rok zase útočili raketami a dronmi," opisuje.

"Ak Ukrajina toto jednostranné prímerie Kremľa nebude dodržiavať, očakávajte protestné výkriky z Kremľa a zo strany užitočných idiotov Ruska na Západe," dodáva.

Vojna na Ukrajine