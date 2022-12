Rusi čakali, že do Kyjeva dobehnú šprintom. Zlyhania pri invázii sú hlbšie, ako sa doteraz vedelo

Rusko nikdy také hlúpe rozhodnutia neurobilo, píše denník New York Times.

KYJEV, NEW YORK. Ruskú inváziu na Ukrajinu od začiatku sprevádza kaskáda chýb, pričom zlyhania sú hlbšie, než sa dosiaľ vedelo. V obsiahlom materiáli to uvádza americký denník The New York Times (NYT), ktorý na základe rozhovorov, dokumentov či tajných bojových plánov podrobne opisuje chyby, ktorých sa Moskva dopustila pri vojenskej agresii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rusko nikdy vo svojej histórii neurobilo také hlúpe rozhodnutia, povedal denníku ruský generál v zálohe Leonid Ivašov.

Šprintom do Kyjeva

Ruské invázne plány podľa denníka ukazujú, že armáda očakávala prakticky šprint cez stovky kilometrov ukrajinského územia a triumf v priebehu niekoľkých dní. Dôstojníci dostali pokyn, aby si zbalili slávnostné uniformy a medaily v očakávaní vojenských prehliadok v Kyjeve.

Namiesto ohromujúceho víťazstva však - s desiatkami tisíc zabitých vojakov a časťou armády v troskách - čelí ruský prezident Vladimir Putin najväčšej ľudskej a strategickej pohrome svojho národa od rozpadu Sovietskeho zväzu, píše americký denník.

Snaží sa pritom zodpovedať otázku, ako je možné, že jedna z najmocnejších armád sveta zlyhala proti oveľa menšiemu súperovi.

Kaskáda chýb

Skúmanie najrôznejších okolností odhalilo ohromujúcu kaskádu chýb, ktoré sa začali Putinom - izolovaným v pandémii covidu, posadnutým svojím odkazom, presvedčeným o vlastnej genialite - a pokračovali ešte dlho po tom, ako boli povolaní vojaci poslaní na bitúnok, uvádza denník, ktorý odkazuje na dokumenty, ako sú ruské vládne e-maily, invázne plány, odposluchy ruských telefonátov z bojiska alebo rozhovory s vojakmi, vysokými úradníkmi či Putinovými dôverníkmi, ktorí ho poznajú desaťročia.

Spolupracovníci šéfa Kremľa v rozhovoroch tvrdili, že sa Putin dostal do špirály zveličovania samého seba a protizápadného vzplanutia, čo viedlo k rozhodnutiu vtrhnúť na Ukrajinu bez toho, aby sa poradil s odborníkmi, ktorí túto vojnu považovali za číre bláznovstvo. Dokonca aj niektorí z Putinových najbližších poradcov žili v nevedomosti, kým sa nerozbehli tanky.

Ruská armáda bola pritom vážne "vypitvaná" rokmi rozkrádania. Rusko za Putina investovalo do modernizácie ozbrojených síl stovky miliárd dolárov, ale tisíce dôstojníkov sa zaplietlo do korupcie, píše NYT.

Premárnená prevaha na Ukrajine

Pri samotnej invázii potom nasledovala prehliadka chýb na bojisku, ktorými Rusko podľa amerického denníka premárnilo svoju prevahu nad Ukrajinou.

Napríklad pri odpaľovaní balistických rakiet sa spoliehalo na staré mapy a zlé spravodajské informácie, takže ukrajinská protivzdušná obrana zostala prekvapivo neporušená a pripravená brániť krajinu.

Kyjev totiž podľa ukrajinských zdrojov pred začiatkom vojny presunul na iné miesta niektoré svoje obranné systémy - napríklad odpaľovacie zariadenia protilietadlových systémov Buk a S-300. Ruské strely tak často zasahovali staré lokality.

NYT okrem iného spomína rozhovor s ukrajinským pilotom Oleksijom, ktorý opísal, ako dostal rozkaz, aby sa so svojím stíhacím lietadlom presunul z Mykolajiva na záložnú leteckú základňu do centrálnej časti krajiny.

Na svoje prekvapenie tam našiel nielen svoju jednotku, ale aj veľkú časť ukrajinských vzdušných síl. Piloti potom niekoľko dní lietali z novej základne a čakali, kedy si ich všimnú ruskí radaroví operátori. Rusom trvalo štyri dni, kým zaútočili, a väčšina ukrajinských lietadiel sa dovtedy presunula na nové stanoviská. Ruský neúspech pri ničení skromnej ukrajinskej protivzdušnej obrany je podľa denníka jednou z najvýznamnejších chýb tejto vojny.

Šokovaní vojaci

Ako jeden z ďalších príkladov zlého rozhodovania Moskvy denník uvádza 155. brigádu námornej pechoty, ktorej mobilizovaní vojaci nemajú dostatok výcviku, potravín, máp, vysielačiek alebo zdravotníckych potrieb. Okrem toho dostali aj staré kalašnikovy.

Ruskí vojaci, z ktorých mnohí boli šokovaní, že idú do vojny, používali svoje mobilné telefóny na volanie domov, čo umožnilo Ukrajincom sledovať ich a útočiť na nich. Ruské ozbrojené sily sú zároveň také strnulé, že sa neprispôsobili ani po tom, čo utrpeli obrovské straty na bojisku.

Rusko nielenže pokazilo pozemný a letecký útok, ale zlyhali tiež ruskí hackeri, konštatuje NYT. Ruská hackerská jednotka sa podľa neho snažila napadnúť ukrajinské systémy, ale nepodarilo sa jej ich vyradiť.

Moskva sa kvôli svojim veľkolepým ambíciám zmocnila na začiatku invázie väčšieho územia, ako dokázala následne ubrániť.

Najhlúpejšie rozhodnutie

"Rusko nikdy vo svojej histórii neurobilo také hlúpe rozhodnutia," povedal denníku generál Ivašov, ktorý proti vojne s Ukrajinou vystúpil verejne už na začiatku februára, teda pár týždňov pred tým, ako ruské vojská do susednej krajiny vtrhli.

Posledných desať mesiacov sa podľa neho ukázalo byť ešte tragickejších, ako predpokladal. Ukrajinskí generáli a vojaci preľstia oveľa väčšieho nepriateľa a Západ, povzbudený úspechmi ukrajinských bojovníkov, im dodáva čoraz silnejšie zbrane.

Čím viac neúspechov na bojisku Putin zaznamenáva, tým väčšie obavy z toho, ako ďaleko je ochotný zájsť, panujú. Na Ukrajine zabil desaťtisíce ľudí, zrovnal so zemou celé dediny a mestá a zameral sa na civilistov, aby spôsobil čo najväčšiu bolesť, píše NYT. Pripomína tiež zničené nemocnice, školy, obytné domy a útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Svet medzitým diskutuje o Putinovej ochote použiť na Ukrajine jadrovú zbraň. Ľudia, ktorí ho poznajú, vraj túto možnosť nepodceňujú. Ale zároveň sa domnievajú, že šéf Kremľa očakáva porážku Západu a Ukrajiny v dlhodobej skúške vôle, poznamenal The New York Times.

Vojna na Ukrajine