Ruské útoky na energetiku sú zločinom proti ľudskosti, vyhlásil Zelenskyj v OSN

Rusko v stredu opäť masívne útočilo na celú Ukrajinu.

NEW YORK. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za "očividný zločin proti ľudskosti". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

"Keď máme mínusové teploty, desiatky miliónov ľudí bez elektriny, bez kúrenia, bez vody, tak toto je zjavný zločin proti ľudskosti," povedal Zelenskyj prostredníctvom videospojenia na zasadnutí BR OSN v New Yorku.

Rusko útočilo v stredu raketami na celú Ukrajinu. Pri útokoch zahynulo podľa Kyjeva prinajmenšom desať ľudí. Väčšinu z rakiet zostrelila protivzdušná obrana, najnovší ruský úder na ukrajinskú energetickú infraštruktúru však spôsobil po celej krajine výpadky dodávok elektriny a vody.

"Dnešok je len jedným dňom, avšak my sme dostali 70 rakiet. To je ruský vzorec teroru. Toto všetko je proti našej energetickej infraštruktúre. Nemocnice, školy, doprava, obytné štvrte, to všetko si vytrpelo," uviedol Zelenskyj.

Svet zároveň vyzval v reakcii na stredajšie ruské raketové útoky na Ukrajinu na "veľmi tvrdú reakciu". Agentúra Reuters však označila za nepravdepodobné, že by BR OSN podnikla nejaké kroky, keďže jej členom s právom veta je aj Rusko.

Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin "zimu jasne využíva ako zbraň, aby tak spôsobil ukrajinskému ľudu obrovské utrpenie". Putin sa podľa jej slov pokúsi podriadiť si Ukrajinu jej "zmrazením".

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia sa na zasadnutí sťažoval, že Zelenského vystúpenie prostredníctvom videa je v rozpore s pravidlami BR OSN.

Zároveň uviedol, že škody na ukrajinskej infraštruktúre spôsobili rakety vypálené ukrajinskými systémami protivzdušnej obrany. Tie podľa jeho slov cielili na ruské rakety a zrútili sa do obytných oblastí. Nebenzia v tejto súvislosti Západ vyzval, aby Ukrajine prestal dodávať systémy protivzdušnej obrany.

