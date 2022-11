Česká ministerka obrany: Za smrť Poliakov je zodpovedné Rusko

Výbuch v Poľsku zrejme zapríčinila zrejme strela ukrajinskej protivzdušnej obrany.

PRAHA. Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej je za utorkovú smrť dvoch Poliakov zodpovedné Rusko. Rakety by totiž vôbec nelietali, ak by Rusko nenapadlo Ukrajinu, zdôraznila v stredu v dolnej komore českého parlamentu.

Informuje o tom portál Novinky.cz s tým, že rakety podľa posledných informácií vyslala pravdepodobne Ukrajina, keď sa snažila zasiahnuť ruskú strelu.

"Za smrť dvoch Poliakov je zodpovedné Rusko. Ak by nenapadlo Ukrajinu, žiadne rakety by nelietali," povedala Černochová v Poslaneckej snemovni. Reagovala tak podľa Noviniek.cz na slová exministra obrany Lubomíra Metnara, ktorý predtým poukázal na to, že Černochová v utorok na Twitteri písala o "preukázateľne" ruských raketách, a to aj napriek tomu, že sa takéto informácie nepotvrdili.

"Dôsledok je vždy rovnaký, sú to dvaja mŕtvi obyvatelia Poľska. Od vlády by som ale očakával profesionálny prístup. Akokoľvek vypustená dezinformácia môže nahrávať ruskej propagande," zdôraznil Metnar a vzápätí utorkový útok v pléne parlamentu odsúdil.

Na jeho kritiku reagoval aj český minister financií Zbyněk Stanjura, pričom za kľúčové v tejto veci označil vyjadrenie českého premiéra Petra Fialu. Ten večer na sociálnych sieťach uviedol, že by išlo o eskaláciu zo strany Ruska, ak by sa preukázalo, že rakety boli ruské.

Výbuch v Poľsku podľa predbežných zistení NATO aj vyjadrenia Bieleho domu zapríčinila zrejme strela ukrajinskej protivzdušnej obrany namierená proti ruskej rakete. V utorok sa však hovorilo o ruskej rakete či o "rakete ruskej výroby", pripomínajú Novinky.cz.

Do Poľska pravdepodobne dopadla strela S-300, ktorá sa vyrábala v Rusku a vo svojom arzenáli ju majú armády oboch krajín. Pri incidente zomreli dvaja ľudia.

