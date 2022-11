Raketou, ktorá zasiahla Poľsko, sa podľa amerických médií snažili Ukrajinci zostreliť ruskú strelu

Je nepravdepodobné, že raketa bola odpálená z Ruska, naznačil už skôr Biden.

NUSA DUA. Raketu, ktorá v utorok zasiahla Poľsko, podľa predbežných zistení zrejme vypálili ukrajinské ozbrojené sily, keď mierili na prilietavajúcu ruskú strelu. Napísala to agentúra AP s odvolaním sa na troch nemenovaných amerických predstaviteľov.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že v dedine Vodičov na východe krajiny neďaleko hraníc s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku, pričom zomreli dvaja ľudia. Nešpecifikovalo však, kto raketu vystrelil.

To, že raketa zrejme nebola odpálená z Ruska, naznačil už skôr aj americký prezident Joe Biden. Odvolal sa pritom na trajektóriu strely.

"Existujú predbežné informácie, ktoré to spochybňujú," odpovedal Biden na otázku novinárov, či bola raketa vypálená z Ruska.

"Vzhľadom k trajektórii je nepravdepodobné, že bola vypálená z Ruska, ale uvidíme," dodal šéf Bieleho domu.

Takisto však nešpecifikoval, kto raketu vystrelil. Moskva svoje zapojenie poprela.

Biden prisľúbil Varšave pomoc pri vyšetrovaní incidentu.

O raketách v Poľsku diskutovali lídri G7

Lídri skupiny G7 a aliancie NATO sa zišli v stredu v dejisku summitu G20 na mimoriadnej schôdzke, aby incident prediskutovali.

Podľa agentúry AP sa schôdzka konala v stredu ráno miestneho času v hoteli, kde je ubytovaná americká delegácia zúčastňujúca sa na vrcholnom summite skupiny G20.

Prezident USA tam hostil lídrov skupiny G7, ktorá zahŕňa Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Európsku úniu, spolu s predsedom Európskej rady a premiérmi Španielska a Holandska - spojencov v rámci NATO.

Biden po schôdzke povedal, že svetoví lídri rozhodnú o ďalších krokoch, keď sa dozvedia, čo presne sa stalo v Przewodówe.

"Zistíme, čo presne sa stalo. Potom spoločne určíme ďalší postup," vyhlásil Biden.

Francúzsko vyzvalo na "maximálnu opatrnosť" ohľadom pôvodu rakety, pretože "mnoho krajín" v regióne má rovnaký typ zbraní, citovala agentúra AFP Elyzejský palác.

Poľsko: Raketa bola ruskej výroby

Raketu sledovalo lietadlo NATO, ktoré prelietalo poľským vzdušným priestorom, píše stanica CNN na svojom webe s odkazom na vojenského predstaviteľa Severoatlantickej aliancie. Kto strelu odpálil, však neuviedol.

Vo vyhlásení poľského ministerstva zahraničných vecí vydaného v utorok neskoro večer sa uvádza, že raketa, ktorá podľa medializovaných správ dopadla na poľské územie, bola ruskej výroby.

Poľský prezident Andrzej Duda bol však v súvislosti s jej pôvodom opatrnejší a povedal, že vyšetrovatelia ešte nevedia s istotou, kto ju vystrelil, ani kde bola vyrobená. Povedal, že je "s najväčšou pravdepodobnosťou" ruskej výroby, pričom však upozornil, že tento predpoklad sa stále preveruje.

Ak by sa tieto dohady potvrdili, bolo by to prvýkrát od invázie na Ukrajinu, čo by ruská raketa dopadla na územie členského štátu NATO.

Základom aliancie NATO je princíp, že útok proti jednému členovi je útokom na všetkých.

Poľsko zrejme aktivuje článok 4

Varšava podľa prezidenta Dudu pravdepodobne aktivuje článok 4 Severoatlantickej zmluvy, ktorý znamená konzultácie v prípade ohrozenia niektorej z členských krajín NATO.

Generálny tajomník OSN António Guterres je podľa agentúry Reuters "veľmi znepokojený" správami o výbuchu rakety v Poľsku a dúfa, že incident bude dôkladne vyšetrený.

"Je absolútne nevyhnutné zabrániť eskalácii vojny na Ukrajine," uviedol jeho hovorca Farhan Haq.

