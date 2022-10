Ukrajina Rusko Online: Demokratickí kongresmani vyzývajú Bidena na rokovania s Ruskom

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier pricestoval ráno do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu. Stretne sa so Zelenským. Steinmeier mal do Kyjeva odcestovať minulý týždeň, cestu ale z bezpečnostných dôvodov zrušil.

Je to prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čo sa nemecký prezident vydal do ukrajinskej metropoly. Steinmeier pricestoval do Kyjeva vlakom.

Podľa agentúry DPA Steinmeier aj Zelenskyj vyzvú nemecké mestá, aby uzatvárali partnerstvo s ukrajinskými obcami a poskytli im pomoc.

Steinmeier prišiel do Kyjeva po tom, čo sa mu dvakrát nepodarilo cestu podniknúť. V apríli, keď chcel navštíviť ukrajinskú metropolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, mu Kyjev odkázal, že si jeho návštevu neželá. Potom mal odísť do Kyjeva minulý týždeň, po sérii raketových a leteckých útokov ruskej armády na veľké ukrajinské mestá ale návštevu z bezpečnostných dôvodov zrušil. (ČTK)