Dobré ráno: Sabotáž na plynovode, zatiaľ nepoznáme útočníka

Čo sa stalo na plynovodoch Nord Stream 1 a 2.

Najskôr sa objavili správy o záhadnom poklese tlaku. Potom seizmológovia potvrdili explózie, v pondelok nadránom sa v okolí dánskeho ostrova Bornholm objavilo niekoľko výbuchov, ktoré nasledovali stopy bublajúcej vody naznačujúce úniky plynu.

Jednoducho, niekto zaútočil na plynovody Nord Stream 1 a 2, našťastie v čase, keď cez ne neprúdil plyn. Priamo tak sabotáž neobmedzila dodávky plynu do Európy, no hovorí sa, že tento útok mohol byť signálom.

Čo sa teda stalo, kto je za sabotážou a prečo?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

Zdroje zvukov: CNA,CNBC, CNN, Euronews, DW, Nord Stream AG, Sky News, Bloomberg, C-SPAN, France 24

Krátky prehľad správ

Vláda vymenovala Andreja Stančíka z OĽaNO za nového štátneho tajomníka ministerstva zahraničia. Doteraz pôsobil v Národnej rade ako poslanec.

Súd v korupčnej kauze bývalého riaditeľa SIS Pčolinského zatiaľ nebude. Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž vrátil prípad do vyšetrovania, namiesto nariadenia termínov hlavného pojednávania stiahol obžalobu. Pčolinský je obvinený zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mal prijať úplatok od Zoroslava Kollára.

Ak by Európska únia a Slovensko neprijali žiadne ďalšie opatrenia na ochranu našej ekonomiky pred energetickou krízou, inflácia by mohla v budúcom roku stúpnuť až na 22 percent. Vyplýva to z nového odhadu Národnej banky Slovenska. Ak sa zastropujú ceny energií, odhad inflácie je nejakých 14 percent za celý rok. NBS tiež odhaduje, že nastane krátkodobá recesia.

Ruský parlament má o anexii ukrajinských území rozhodovať na budúci týždeň. Moskvou dosadení lídri Záporožskej, Luhanskej a Chersonskej oblasti už oficiálne požiadali Putina o anektovanie území. Predpokladalo sa pritom, že Rusko malo anexiu ohlásiť už tento týždeň. Ukrajina na to reagovala, že vojna sa skončí, až nastane úplná deokupácia celej Ukrajiny a ani hrozba použitia zbraní hromadného ničenia Ukrajinu neprinúti, aby prestala brániť svoje územia.

Poľsko vyzvalo NATO, aby dôrazne zareagovalo v prípade, ak Rusko nasadí jadrové zbrane. Poľský minister zahraničia Zbigniew Rau povedal, že aliancia by mala v takom prípade použiť "devastačnú", aj keď stále konvenčnú silu.

Odporúčanie

Peter Lipa spev, text Milana Lasicu a hudba Martina Štefánika s jasným zvukovým rukopisom Jonatána Pastirčáka. Ak hľadáte slovenskú hudbu, ktorá znesie všetky európske kritériá a ktorá je nieže moderná, ale ktorá by všade inde určovala trendy, vypočujte si Lipovu skladbu Čosi. Paradoxne, stret hudobných svetov robí z tejto pesničky čosi výnimočné, a preto ju dnes odporúčam.

