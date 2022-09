Odpoveď na ruský jadrový útok? Zničujúca konvenčná sila NATO, tvrdia Poliaci

Putin jednoznačne prehráva vojnu na Ukrajine, hodnotí poľsky minister zahraničia Rau.

VARŠAVA. Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v utorkovom rozhovore pre americkú stanicu NBC uviedol, že Severoatlantická aliancia by mala použiť "devastačnú" konvenčnú silu v prípade, ak by Rusko v rámci vojenskej ofenzívy na Ukrajine nasadilo jadrové zbrane.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rau počas svojej návštevy vo Washingtone v relácii "Meet the Press NOW" povedal, že ruský prezident Vladimir Putin sa vyhráža použitím jadrových zbraní na území Ukrajiny a nie útokom na NATO, čo podľa neho znamená, že NATO by malo zareagovať konvenčnými zbraňami, avšak táto odozva by mali byť zničujúca.

"A toto je podľa mňa jasné posolstvo, ktoré Aliancia momentálne vysiela Rusku," poznamenal Rau.

Referendá ako ospravedlnenie útoku

Šéf poľskej diplomacie tiež konštatoval, že Rusko sa možno bude snažiť využiť referendá v štyroch okupovaných regiónoch Ukrajiny na "ospravedlnenie mimoriadnych prostriedkov" na obranu anektovaných regiónov.

Referendá o anexii ukrajinskej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku prebiehali od minulého piatka do utorka tohto týždňa.

Proruskí predstavitelia v uvedených regiónoch v utorok večer po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia rozhodli o pripojení k Rusku. Západné krajiny však už vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú.

Mobilizácia môže byť zlom

Putin podľa Raua vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už sedem mesiacov, jednoznačne prehráva. Mobilizácia "slabo vycvičených a zle vyzbrojených" záložníkov pravdepodobne priebeh (vojny) nezmení, myslí si Rau. Poľský minister to zdôvodnil aj tým, že ukrajinským silám sa predtým v niektorých oblastiach podarilo poraziť profesionálnych ruských vojakov.

Vyhlásená čiastočná mobilizácia však podľa Raua môže byť zlomovým okamihom na "ruskom domácom fronte". Ako vysvetlil, tento krok šéfa Kremľa totiž zrejme podkope podporu invázie zo strany ruského obyvateľstva.

"Teraz bude musieť každá ruská rodina zaujať postoj k tejto vojne, uvedomujúc si, že ich milovaní tam (na Ukrajinu) môžu byť poslaní a môžu ich tam zabiť," povedal Rau.

Vojna na Ukrajine