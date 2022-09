Dobré ráno: NASA si testovala, ako zachráni Zem

Prečo je misia DART taká dôležitá.

Po desiatich mesiacoch letu vesmírna misia za viac ako tristo miliónov dolárov narazila do svojho cieľa a... a to bolo vlastne všetko.

Zmyslom impaktoru DART totiž bolo zistiť, či vo vesmíre dokážeme odkloniť letiacu planétku a či by sme sa takto vedeli brániť pred telesom, ktoré by z kozmu smerovali priamo k našej Zemi. Zrážka s planétkou Dimorphos sa odohrala v noci na utorok.

Či misia vyšla, čo sme sa pri nej naučili a prečo sme sa do nej pustili?

Tomáš Prokopčák sa pýta Ondreja Podstupku.

Zdroje zvukov: BBC, CNN, NASA, Netflix/Don´t Look Up, NBC News

Krátky prehľad správ

Návrh SaS obmedziť paragraf 363 v parlamente včera neprešiel. Ten neposunul do druhého čítania zmenu tohto paragrafu 363, za návrh strany SaS hlasovalo 72 poslancov, 74 poslancov bolo proti. Cieľom návrhu bolo aj upraviť niekoľko ďalších podrobností pri vymenúvaní a odvolávaní prokurátorov, vrátane možnosti odvolať generálneho prokurátora.

Novým kandidátom na ministra školstva má byť Ján Horecký, tvrdí to portál Aktuality.sk. Horecký v minulosti pôsobil ako prezident Združenia katolíckych škôl. V súčasnosti je manažérom súkromných škôl Felix.

Z kontrol na hraniciach so Slovenskom nemáme radosť, ale museli sme zakročiť, tvrdí český minister vnútra Vít Rakušan. Česká republika znovu zavedie hraničné kontroly na štátnej hranici so Slovenskom. Má to odradiť prevádzačov, aby používali Česko ako tranzitnú krajinu.

Edward Snowden získal ruské občianstvo, rozhodnutie podpísal Vladimír Putin. Snowden sa ukrýva v Rusku už od roku 2013, v USA ho chcú stíhať za špionáž. Mobilizácia by sa mu zatiaľ mala vyhnúť, Snowden si tiež ponechal aj americké občianstvo.

A na záver ešte máme jednu opravu, vo včerajšej epizóde sme nesprávne uviedli, že návrh na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi podpísali strane SaS aj poslanci Smeru. V skutočnosti návrh podporili poslanci Hlasu. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Odporúčanie

Možno to nesledujete, ale svet vrcholového šachu sa momentálne zmieta v ohromnom škandále, možno v jednom z najväčších v dejinách šachu vôbec. Svetový šachový šampión Magnus Carlsen totiž pred nejakým časom prehral so zázračným tínedžerom Hansom Niemanom, potom trúsil zvláštne poznámky, následne pri ďalšom zápase urobil jediný ťah a odišiel od stola... nasledovalo priznanie, že Niemann v minulosti ako dieťa podvádzal, obvinenie, že tak rýchlo by sa nedokázal zlepšovať a najnovšie aj Carlsonovo vyhlásenie, že Niemann podvádza stále a on s podvodníkmi hrať nebude. Ak vás zaujíma celý príbeh, odporúčam napríklad článok Škandál a podvádzanie, ktoré rozvírilo šachový svet na NPR.

