Bývalý ruský premiér znova hrozil použitím jadrových zbraní

Rusko má právo podľa exprezidenta Dmitrija Medvedeva použiť jadrové zbrane, ak to bude nutné.

MOSKVA. Bývalý ruský premiér a exprezident Dmitrij Medvedev sa opätovne vyhrážal Západu použitím jadrových zbraní.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku obvinil Putina, že sa otvorene vyhráža Európe a svetu použitím jadrových zbraní. Putin podľa Bidena svojím počínaním ignoruje medzinárodné záväzky Ruska.

"Rusko má právo použiť jadrové zbrane, ak to bude nutné, vo vopred stanovených prípadoch, v prísnom súlade so zásadami štátnej politiky v oblasti jadrového odstrašovania," napísal na sociálnej platforme Telegram Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.

Podľa pozorovateľov však už veľký vplyv v rámci vládnucej kremeľskej garnitúry nemá.

Rusko by podľa Medvedeva mohlo pristúpiť k použitiu prostriedkov jadrového odstrašenia, "ak budeme my alebo naši spojenci napadnutí týmto typom zbraní" alebo "ak bude agresia s použitím konvenčných zbraní ohrozovať existenciu nášho štátu".

Medvedev sa pritom domnieva, že ak by aj Rusko skutočne pristúpilo k použitiu jadrových zbraní, Západ a NATO by ani v takomto prípade do konfliktu na Ukrajine priamo nezasiahli a na pomoc Kyjevu by neprišli.

Vojna na Ukrajine