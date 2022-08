USA žiadajú kontrolované odstavenie záporožskej elektrárne

Okupantov vytlačíme na naše hranice, vyhlásil Zelenskyj.

KYJEV. Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v pondelok vyzval na úplné odstavenie Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny, keďže boje v oblasti zosilňujú a tento týždeň tam prídu na inšpekciu zahraniční experti.

Riziko sa zvýšilo

Kirby znova žiadal vytvorenie demilitarizovanej zóny okolo elektrárne, ktorú obsadili ruské sily v marci - niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

"Už sme mnohokrát povedali, že jadrová elektráreň nie je vhodné miesto na bojové operácie," uviedol Kirby.

Riziko, ktoré predstavuje Záporožská jadrová elektráreň udržiavaná v prevádzke, sa podľa neho zvýšilo minulý týždeň, keď musel byť v dôsledku požiaru zapríčineného ostreľovaním odstavený záložný zdroj energie, čo potenciálne ohrozuje prevádzku jadrových reaktorov.

"Aj naďalej sme presvedčení, že kontrolované odstavenie jadrových reaktorov v Záporožskej jadrovej elektrárni by bolo v najbližšom období najbezpečnejšia a najmenej riskantná možnosť," konštatoval Kirby.

Záporožskú jadrovú elektráreň by mal tento týždeň navštíviť tím expertov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Kirby vyjadril podporu plánovanej inšpekcii z MAAE a vyzval Rusko, aby nezávislým inšpektorom zaistilo bezpečný a neobmedzený prístup.

Zelenskyj: Ukrajina si berie, čo jej patrí

Ukrajina si berie čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila.

Vo svojom pravidelnom príhovore zverejnenom v pondelok večer na stránke president.gov.ua to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Konkrétne hovoril o opätovnom oslobodení Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova po Kerčský prieliv.

"Chce niekto vedieť, aké sú naše plány? Podrobnosti vám žiadny skutočne zodpovedný človek nepovie. Pretože toto je vojna," uviedol Zelenskyj.

"No okupanti by mali vedieť: zatlačíme ich k hraniciam. K našim hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Okupanti to dobre vedia. Ak chcú prežiť, je čas, aby ruská armáda utiekla. Choďte domov,“ pokračoval.

Ruským vojakom, ktorí sa boja vrátiť domov, odporučil, aby sa vzdali a Kyjev im zaručí dodržanie všetkých noriem Ženevských konvencií. "Ak ma neposlúchnu, narazia na našich obrancov, ktorí sa nezastavia, kým neoslobodia všetko, čo patrí Ukrajine," povedal Zelenskyj.

Ukrajinská armáda spustila podľa ukrajinských médií protiútok v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, pričom jej vojaci sa údajne prebili cez prvú líniu ruskej obrany v Chersone.

