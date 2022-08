Dobré ráno: Toto je famózne zlyhanie Rusov

Ako sa vyvíja vojna na Ukrajine.

Ukrajina už niekoľko týždňov hovorí o protiofenzíve. Každý deň sa objavujú správy o horiacich ruských skladoch či veliteľských stanovištiach, objavujú sa útoky na strategické dopravné uzly či muníciu. A spomína sa technika zo Západu.

Ale znamená to, že Rusko začalo prehrávať a že môže Ukrajina získať naspäť stratené územia?

Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Halása, ktorý pôsobí ako výskumník na českom Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe.

V kauze sexuálneho zneužívania kňazom nepostupovala prokurátorka v súlade so zákonom. V prípade zneužívania kňazom Františkom Ondrekom zistili generálna prokuratúra viacero závažných pochybení. Tá tiež hovorí, že v prípade okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne vyvodí aj personálnej dôsledky.

V piatok by mala na Slovensko prísť dodávka lieku Paxlovid na liečbu covidu. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že by malo doraziť 21-tisíc balení lieku proti koronavírusu. Na indikovanie tohto lieku by pritom mal stačiť aj antigénový test.

Poľsko žiada zahraničné laboratóriá, aby mu pomohli vyriešiť záhadu masívneho úhynu rýb v rieke Odra. Vzorky teraz poputujú do Česka, Holandska a do Veľkej Británie. Koncom júla sa na juhozápade Poľska objavili mŕtve ryby, nakoniec ich bolo viac ako sto ton. Stále pritom nie je jasné, čo je dôvodom ohromného úhynu.

Za výbuchmi v ruskom muničnom sklade na okupovanom Kryme zrejme stojí elitná ukrajinská vojenská jednotka. Tá by mala podľa amerického denníka New York Times operovať za nepriateľskými líniami. Ruské ministerstvo obrany už pritom priznalo, že výbuchy boli spôsobené "sabotážou".

Bývalý austrálsky premiér Scott Morrison prevzal počas pandémie tajne vedenie piatich ministerstiev. Akosi to však zabudol oznámiť ministrom, ktorí tieto rezorty viedli. Morrison tvrdí, že tak urobil v čase krízy a v dobrej viere. Teraz expremiéra vyzývajú, aby sa vzdal aj svojho terajšieho poslaneckého mandátu.

Hmyz mizne a my máme veľký problém. Mojim dnešným odporúčaním tak je dvojica podcastov, ktoré sa v poslednom čase venovali práve vymieraniu hmyzu i tomu, čo to môže znamenať pre ľudstvo. Vypočujte si tak epizódu Vinohradskej 12 Hmyz vymíra: proč nás to má zajímat alebo staršiu epizódu podcastu Today in Focus s názvom The insect crisis: where did all the bugs go.

