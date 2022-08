Ruských turistov víta vo Fínsku ukrajinská hymna

Fínsko je jednou z krajín, ktorá má v pláne obmedziť vydávanie turistických víz Rusom.

HELSINKI. Dav ľudí sa zhromažďuje vo východofínskom meste Imatra, aby mohol z mosta sledovať tamojšiu veľkolepú atrakciu - vodopád Imatra. V rovnaký čas každý deň tam púšťajú vodu starým korytom rieky s kaskádami pre potešenie turistov a pohľad na divokú vodu je sprevádzaný hudbou fínskeho skladateľa Jeana Sibelia.

Atrakciu si obľúbili najmä ruskí turisti, miesto v roku 1772 navštívila aj panovníčka Katarína Veľká. Od konca júla ale návšteva Rusom zhorkla. Mesto Imatra totiž na začiatku každého púšťania vody hrá ukrajinskú hymnu na protest proti ruskej invázii, napísala agentúra AFP.

Obmedzovanie víz

Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa 1 300 kilometrov dlhú východnú hranicu, je navyše jednou z krajín, ktorá má v pláne obmedziť vydávanie turistických víz ruským občanom.

„Je to zlá správa pre Rusov, ktorí milujú Fínsko,“ uviedol 44-ročný ruský turista Mark, ktorý k vodopádom dorazil spoločne s rodinou. „Fínskej vláde ale rozumieme,“ dodal. Zdôraznil, že existujú Rusi, ktorým sa vojna nepáči. „Nie všetci Rusi podporujú Putina. Vláda, ale aj obyčajní ľudia by to mali pochopiť,“ doplnil.

Taktiež v neďalekom meste Lappeenranta hrá každý večer ukrajinská hymna pri budove radnice, neďaleko obchodných centier obľúbených u ruských turistov. „Cieľom je vyjadriť silnú podporu Ukrajine a odsúdiť agresiu a vojnu,“ povedal agentúre AFP miestny starosta Kimmo Jarva.

Mnoho Rusov navštevuje Lappeenrantu, aby si nakúpili oblečenie či kozmetiku. Na mnohých prechádzajúcich autách vidieť ruské poznávacie značky. V súvislosti s vojnou na Ukrajine nie sú ale obyvatelia Fínska z ruských turistov príliš nadšení. Podľa prieskumu vykonaného minulý týždeň fínskou televíziou Yle podporuje obmedzenie ruských turistických víz 58 percent Fínov.

„Podľa mňa by to mali obmedziť veľmi tvrdo. Nevidím iný spôsob, ako prinútiť ruských politikov, aby sa zamysleli,“ uviedol jeden z miestnych obyvateľov, 57-ročný Antero Ahtiainen. Aj keď nemá nič proti individuálnym turistom, jeho vzťah k Rusom sa zmenil.

Jediná tranzitná krajina na ceste do EÚ

V reakcii na nespokojnosť obyvateľov fínska diplomacia pred pár dňami predstavila plán na obmedzenie vydávania turistických víz Rusom. Severská krajina pritom zostáva jediným členským štátom EÚ susediacim s Ruskom, ktorý doteraz žiadne obmedzenia nezaviedol. Vzhľadom na to, že boli pozastavené všetky lety z Ruska do EÚ, tak Fínsko zostáva jedinou tranzitnou krajinou, odkiaľ sa mnoho Rusov dostáva ďalej do Európy.

„Mnohí to vidia ako obchádzanie sankčného režimu,“ uviedol fínsky minister zahraničia Pekka Haavisto. Hoci schengenský režim a fínske zákony neumožňujú zaviesť priamy zákaz udeľovania víz na základe štátnej príslušnosti, Fínsko môže obmedziť počet udelených víz z iného dôvodu.

„Pokiaľ ide o kategóriu cestovného ruchu, môžeme obmedziť to, o koľko víz možno za deň požiadať,“ dodal Haavisto. Ako doplnil, verí, že konečné rozhodnutie bude prijaté do konca augusta.

Hoci nie sú teraz Fíni z ruských návštevníkov nadšení, ľudia na oboch stranách hranice žili vždy tradične vo veľmi úzkom kontakte. „V Petrohrade má veľa ľudí babku a dedka z Fínska, ako moja žena,“ hovorí ruský turista Mark a dodáva, že Fínsko navštevujú každý rok.

Ruskí turisti sú tiež nevyhnutným zdrojom príjmov pre mnohé fínske prihraničné mestá. Po tom, ako Rusko 15. júla zrušilo cestovné obmedzenia súvisiace s covidom, počet ruských turistov smerujúcich do Fínska neustále rastie.

Ich počty sú však stále hlboko pod úrovňou pred pandémiou. V júli hranicu prekročilo 230-tisíc Rusov, v júni ich bolo 125-tisíc. „Samozrejme, že keď neprídu ruskí turisti, podniky prídu o svoje príjmy, čo nie je dobré,“ hovorí k tomu starosta Kimmo Jarva. Obmedzenie vydania turistických víz má ale podľa neho silnú podporu. „Musíme si vybrať. Stojíme však za Ukrajinou,“ dodáva.

