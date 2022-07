Vývoz obilia z Ukrajiny po mori by sa mohol začať tento týždeň

Dohoda vznikla v piatok v tureckom Istanbule.

KYJEV. Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa.

Vyhlásil to ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov, informuje

"Očakávame, že dohoda by mohla začať fungovať v najbližších dňoch... Pripravujeme všetko, aby to mohlo začať tento týždeň," vyhlásil Kubrakov, ktorý za Ukrajinu minulý týždeň podpísal dohodu s OSN a Tureckom o odblokovaní vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more.

Keďže Ukrajinci odmietali podpísať ten istý dokument ako Rusi, ruský minister obrany Sergej Šojgu v Istanbule podpísal separátny dokument s OSN a Tureckom.

Podľa Kubrakova sa očakáva spustenie vývozu obilia napriek víkendovým ruským útokom na ciele v ukrajinskom prístavnom meste Odesa.

Kremeľ vyhlásil, že útoky v Odese boli zamerané výlučne na vojenskú infraštruktúru a dohoda o vývoze obilia musí ostať v platnosti.

