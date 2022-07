Európska komisia nečaká, že vo štvrtok sa znovu spustí plynovod Nord Stream 1

V Európe prevládajú zvýšené obavy.

BRUSEL/SINGAPUR. Európska komisia neočakáva, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovanom ukončení údržby znovu spustený.

Novinárom v Singapure to povedal eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Nord Stream 1 vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do EÚ.

"Pracujeme s predpokladom, že sa do prevádzky nevráti," povedal Hahn podľa denníka The Wall Street Journal.

Hahinov komentár prišiel po tom, ako ruská plynárenská spoločnosť Gazprom najmenej jednému významnému zákazníkovi v Európe oznámila, že pre mimoriadne okolnosti nemôže zaručiť dodávky plynu.

To zvýšilo v Európe obavy, že prevádzkovateľ plynovodu po pravidelnej údržbe možno prepravu plynu už neobnoví.

Prevádzkovateľom plynovodu Nord Stream 1 je konzorcium Nord Stream AG, ktoré sídli vo Švajčiarsku. Viac ako polovičný podiel drží v Nord Streame AG práve Gazprom. Nad ním má kontrolu Kremeľ.

Spoločnosť Gazprom v júni znížila tok plynu v Nord Streame 1 zhruba na 40 percent pôvodnej kapacity.

Zdôvodnila to technickými problémami, respektíve oneskoreným návratom kompresorovej turbíny zo servisu, ktorý v Kanade vykonávala nemecká spoločnosť Siemens Energy.

Zdržanie zavinili sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Kanada uviedla, že pred pár dňami odoslala po oprave turbínu do Nemecka. Ak teda nebudú žiadne problémy, mala by turbína doraziť do Ruska za ďalších päť až sedem dní.

Odborníci sa zhodujú, že Rusko po konci súčasnej plánovanej odstávky plynovodu Nord Stream 1 dodávky plynu do Európy zrejme naplno neobnoví.

Ak Gazprom dodávky obnoví aspoň v obmedzenom množstve, nedá sa podľa nich vylúčiť, že sa môžu kedykoľvek zastaviť.

