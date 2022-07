Krajní pravičiari ušli, oni ostali. Gejovia získavajú uznanie aj na bojisku

Reportáž o živote gejov vo vojne.

Z Ukrajiny od našich spolupracovníkov Branislava Ondrášika a Michala Burzu.

„Gejropa, gejropa!“ Škrieka reportér v ruštine v televízii. Slovo, ktoré Rusi vymysleli ako jeden z pilierov svojej protieurópskej propagandy.

Perverzní gejovia na našom Donbase. Homosexualisti. Dokonca aj v Mariupoli, hlási s vážnou tvárou z Donecka ruský novinár. Na bojisku majú aj vlastný pluk, s ktorým teraz bojujú naši statoční ruskí vojaci.

Ruské lži o LGBT v armáde

Viktor Pylypenko, 36-ročný vojak 72. ukrajinskej brigády, momentálne na bojisku neďaleko Turecka v Doneckej oblasti, je prvým otvorene homosexuálnym vojakom v ukrajinskej armáde. A svoj príbeh doma rozpráva už štyri roky.

Dobre teda vie, že niečo ako ruská nenávistná propaganda sa človeka môže dotknúť aj priamo. „Ruská armáda je extrémne homofóbna. Niektoré ich tvrdenia sú až hlúpe a absurdné. Napríklad, že máme pluk gejov a ja mu velím,“ hovorí.

Nie je ani veliteľ a žiadna gej jednotka v ukrajinskej armáde, samozrejme, neexistuje. Viktor je vojnový zdravotník a zároveň ostreľovač.

S Rusmi sa však na bojisku viackrát dostal do priameho a ostrého kontaktu.

„Nie je to o tom, že by som mal z ich smrti radosť. Nie som rád, keď ich musím zabiť. Na bojisku je to však kto z koho, buď zomrie on, alebo ja,“ hovorí. „No vždy im dám šancu, aby neprišli o život alebo neboli zranení. Vždy na nich predtým kričím, aby sa vzdali,“ dodáva.

Sú jednorožce, neviditeľní ako gejovia

V jednom takomto boji, keď stál niekoľko metrov od ruského vojaka, ktorý následne svoj život stratil, prišiel o svoju vojenskú bundu.

Bola by to úplne obyčajná bunda, keby na nej nebola výšivka, ktorú na nej nosí. A tá je v miestnej armáde vcelku špeciálna a zatiaľ aj pomerne vzácna.