Bitka o Donbas môže byť rozhodujúca vo vojne na Ukrajine

Úspech Ruska by pre Ukrajinu znamenal okrem straty územia aj stratu najschopnejších vojakov.

KYJEV/MOSKVA. Rusko deň za dňom neúnavne podniká letecké nálety, delostrelecky ostreľuje ukrajinský Donbas a pomaly, ale vytrvalo postupuje, napísala agentúra AP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Moskva sa poučila

Podľa AP sa odohráva riskantná akcia, ktorá môže určiť priebeh celej vojny. Ak Rusko v bitke o Donbas uspeje, bude to pre Ukrajinu znamenať nielen stratu územia, ale možno tiež stratu veľkej časti najschopnejších vojenských síl, čo Moskve otvorí cestu k tomu, aby zabrala ďalšie územie a diktovala Kyjevu svoje podmienky.

Ruský neúspech by mohol položiť základy pre ukrajinskú protiofenzívu a prípadne viesť k politickým otrasom v Kremli.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusi sa podľa ukrajinskej rozviedky pripravujú, že vojna potrvá do októbra Čítajte

Po neúspešných prvých pokusoch o dobytie Kyjeva a druhého najväčšieho mesta Charkova, ktoré sa odohrali bez riadneho plánovania a koordinácie, sa Rusko zameralo na priemyselný Donbas, kde Moskvou podporovaní separatisti od roku 2014 bojujú proti ukrajinskej armáde.

Poučené zo svojich predchádzajúcich chýb teraz Rusko postupuje opatrnejšie a spolieha sa na bombardovanie z väčšej vzdialenosti, aby oslabilo ukrajinskú obranu.

Zdá sa, že to funguje: lepšie vybavené ruské sily dosiahli úspechy v Luhanskej aj Doneckej oblasti, ktoré tvoria Donbas. Kontrolujú viac ako 95 percent prvej menovanej a približne polovicu druhej oblasti.

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľjak nedávno povedal, že Rusko nasadilo na fronte takmer všetok svoj nejadrový arzenál a Ukrajina prichádza denne o sto až 200 vojakov.

Prezident Volodymyr Zelenskyj pred tým hovoril o stovke zabitých ukrajinských obrancov denne. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov označil situáciu na fronte za "nesmierne ťažkú".

V čase, keď sa vojna pre Rusko vyvíjala zle, mnohí mysleli, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol po určitých úspechoch v Donbase vyhlásiť víťazstvo a potom ukončiť konflikt, ktorý vážne poškodil ekonomiku Ruska a vyčerpal jeho zdroje.

Kremeľ však dal jasne najavo, že očakáva od Kyjeva uznanie všetkých vojenských úspechov, ktoré Rusko od začiatku invázie dosiahlo, čo Ukrajina vylúčila.

Ruské sily kontrolujú celé pobrežie Azovského mora vrátane strategického prístavu Mariupoľ, celú Chersonskú oblasť - kľúčovú bránu na Krym a veľkú časť Záporožskej oblasti, ktorá by mohla pomôcť ďalšiemu postupu hlbšie na Ukrajinu, pričom málokto čaká, že sa Putin zastaví.

Menšie intenzívnejšie zákroky

Podľa AP sa zdá, že Rusko teraz používa konzervatívnejšiu taktiku. Mnohí očakávali, že sa pokúsia obkľúčiť ukrajinské sily zo severu a juhu, ale Moskva namiesto toho používa množstvo menších ťahov, aby donútila Ukrajincov k ústupu a nepreťažila svoje zásobovacie línie.

"Sústredí všetko svoje delostrelectvo na jediný úsek frontovej línie, aby si prerazilo cestu vpred a zrovnalo so zemou všetko, čo mu stojí v ceste," povedal na adresu Ruska Keir Giles z londýnskeho think-tanku Chatham House.

Západní predstavitelia medzitým stále chvália schopnosť ukrajinských síl brániť svoju krajinu, urputne bojovať, na niektorých miestach ustupovať a zároveň podnikať časté protiútoky. "Ukrajina vykonáva politiku pružnej obrany, ustupuje tam, kde to dáva zmysel, namiesto toho, aby sa držala každého centimetra územia," myslí si Giles.

Vysokopostavený západný predstaviteľ pod podmienkou anonymity agentúre povedal, že ruská kampaň "je naďalej na všetkých úrovniach hlboko problematická".

Silám vyslaným z Moskvy podľa neho trvá "týždne, kým dosiahnu aj skromné taktické ciele, ako je napríklad obsadenie jednotlivých dedín", a počas leta by ruská armáda mohla dosiahnuť "bod, kedy už nebude schopná efektívne vytvárať bojovú silu".

Rusko má v bitke o Donbas jasnú delostreleckú prevahu vďaka väčšiemu počtu ťažkých húfnic, raketometov a hojnosti munície. Ukrajinci musia pri používaní delostrelectva šetriť, zatiaľ čo Rusi sa neustále spoliehajú na ich zásobovacie línie.

Ukrajina začala dostávať viac ťažkých zbraní od západných spojencov, ktorí jej teraz plánujú začať dodávať raketomety.

Putin varoval, že ak Západ poskytne Kyjevu rakety dlhšieho doletu, ktoré by mohli zasiahnuť ruské územie, Moskva by mohla udrieť na ukrajinské ciele, ktoré boli jej agresie doteraz ušetrené.

Ukrajinci plánujú protiútok

Ukrajinskí predstavitelia a západní analytici medzitým vyjadrili obavy, že by sa Moskva mohla pokúsiť podniknúť ofenzívu do husto osídlenej a priemyselnej Dnepropetrovskej oblasti ďalej na severe, čo by mohlo potenciálne rozdeliť Ukrajinu na dve časti a predstavovať novú hrozbu pre Kyjev.

"Ruské ciele sa v súvislosti s touto vojnou menia v závislosti od situácie na mieste," konštatovala Eleonóra Tafurová Ambrosettiová z milánskeho Inštitútu pre medzinárodnú politiku. Dodala, že Moskva by sa mohla pokúsiť poškodiť ukrajinskú ekonomiku tým, že sa zmocní celého pobrežia, aby Kyjevu znemožnila prístup k lodnej doprave.

Jeden z ruských generálov už predniesol plány odrezať Ukrajinu od Čierneho mora splnomocnením sa Mykolajivskej a Odeskej oblasti. Ovládnutie ukrajinského územia až k hraniciam s Rumunskom by Moskve tiež umožnilo vybudovať pozemný koridor do moldavského separatistického regiónu Podnestersko, kde sa nachádza ruská vojenská základňa.

Všetky tieto ambície podľa nej závisia od úspechu Moskvy na východe. Porážka v Donbase by Kyjev dostala do ťažkej pozície, pretože noví regrúti by nemali schopnosti ostrieľaných vojakov, ktorí teraz bojujú na východe, pričom zásoby západných zbraní by nestačili na odrazenie potenciálne hlbšieho ruského náporu.

Ukrajinskí predstavitelia sa tieto obavy snažili rozptýliť a vyjadrili presvedčenie, že ich armáda môže vydržať a zastaviť ruský postup, a dokonca začať protiútok.

"Ukrajinský plán je jasný: Kyjev vyčerpáva ruskú armádu a snaží sa získať čas na ďalšie dodávky západných zbraní, vrátane systémov protivzdušnej obrany, v nádeji, že začne účinný protiútok, "myslí si Mykola Sunhurovskyj z kyjevského think-tanku Razumkovovo centrum.

Vyslúžilý americký generál Philip Breedlove, ktorý pôsobil ako vrchný veliteľ síl NATO v Európe v rokoch 2013 až 2016, pritom varuje pred akýmkoľvek prímerím, ktoré by kodifikovalo ruské zisky na bojisku.

"Je to ako vychovávať dvojročné dieťa. Ak povolíte zlé správanie, alebo ešte horšie, ak zlé správanie oceníte, dočkáte sa ďalšieho zlého správania, "nechal sa počuť.

Vojna na Ukrajine