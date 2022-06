Zelenskyj nechcel počuť varovania pred hroziacou ruskou inváziou, vyhlásil Biden

Varovania USA sa stretli aj s kritikou zo strany niektorých európskych spojencov.

LOS ANGELES. Americký prezident Joe Biden uviedol, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj pred ruskou inváziou na Ukrajinu "nechcel počúvať" varovania Ameriky. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá o tom informovala v sobotu.

"Viem, že si mnoho ľudí myslelo, že zveličujem," povedal v Biden v piatok počas fundraisingovej recepcie v Los Angeles v súvislosti s jeho predchádzajúcimi varovaniami o možnom ruskom útoku na Ukrajinu. "Vedel som však, že máme údaje, ktoré tieto odhady potvrdzovali," uviedol ďalej reportérom.

"(Ruský prezident Vladimir Putin) šiel na hranice. Nebolo tu pochýb, a Zelenskyj to nechcel počuť, takisto to nechcelo počuť množstvo ľudí. Rozumiem, prečo to nechceli počuť," podotkol prezident USA s tým, že Putin nakoniec na Ukrajinu vtrhol.

Spojené štáty spustili poplach v súvislosti s prípravami Ruska na inváziu na Ukrajinu ešte predtým, než Putin ohlásil svoju "špeciálnu operáciu" proti susednej krajine 24. februára, pripomína AFP.

Tieto varovania USA sa spočiatku stretli s nedôverou a dokonca skrytou kritikou zo strany niektorých európskych spojencov, ktorí sa v tom čase domnievali, že Spojené štáty majú príliš alarmistický postoj.

