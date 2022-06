EÚ sa zhodla na šiestom balíku protiruských sankcií vrátane ropného embarga

Krajiny v záujme konečného schválenia opäť ustúpili Maďarsku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na podrobnostiach šiesteho balíka sankcií proti Rusku vrátane zákazu dovozu väčšiny ruskej ropy.

Oznámilo to francúzske predsedníctvo EÚ. Podľa diplomatických zdrojov ostatné krajiny v záujme konečného schválenia opäť ustúpili Maďarsku, ktoré si už v minulých dňoch vymáhalo niekoľko ústupkov pri ropnom embargu.

Na podnet Budapešti únia z navrhovaného sankčného zoznamu odstránila najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej cirkvi, moskovského patriarchu Kirilla.

Vyjednané výnimky pri dovoze ropy má tiež Česko či Slovensko. Únijné krajiny by mali sankcie formálne potvrdiť do piatkového rána, platiť by mohli začať ešte v ten istý deň.

Nový balík sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu navrhla Európska komisia už začiatkom mája. Jej zásadnou časťou mal byť úplný zákaz dovozu ruskej ropy od začiatku budúceho roka, po maďarskom tlaku však dostala časovo nespresnenú výnimku ropa prepravovaná ropovodom Družba, ktorá sa týka aj Česka.

Premiér Viktor Orbán na únijnom summite začiatkom tohto týždňa vyrokoval pre svoju krajinu možnosť doviezť ropu tankery v prípade výpadku potrubia.

Eú by na základe embarga mala koncom roka prestať dovážať 90 percent ruskej ropy, časovo nešpecifikovanú výnimku bude mať južná vetva Družby zásobujúca Česko, Slovensko a Maďarsko.

Sankcie sa okrem toho vzťahujú aj na tri ruské banky vrátane tej najväčšej Sberbank, trojicu médií šíriacich vojnovú propagandu Kremľa či päťdesiat činiteľov, oligarchov a subjektov.

Vojna na Ukrajine