Lukašenko má pocit, že sa vojna na Ukrajine už ťahá dlho

Ukrajina vraj Rusko provokuje.

MINSK. Bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok bránil inváziu Ruska na Ukrajine a povedal, že robí "všetko", aby túto vojnu zastavil.

Vyjadril sa tak v osobnom, takmer 90-minútovom interview pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) v Paláci nezávislosti v metropole Minsk.

Ukrajina vraj chcela útočiť na Bielorusko

Bieloruský vodca pripustil, že nečakal, že "operácia" Ruska na Ukrajine sa bude naťahovať tak dlho. "Ale nie som do tohto problému dostatočne ponorený, aby som mohol povedať, či ide podľa plánu, ako tvrdia Rusi, alebo ako to ja vnímam. Chcem ešte raz zdôrazniť, že mám pocit, že táto operácia sa naťahuje," uviedol.

Lukašenko obvinil Ukrajinu, že "provokuje Rusko", a trval na tom, že Bielorusko je zástancom mieru.

"My kategoricky nesúhlasíme so žiadnou vojnou. Urobili sme a aj teraz robíme všetko pre to, aby vojna nebola. Vďaka vám (Západu) i mne sa začali rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom," povedal.

Vojenské cvičenie

Rusko vyslalo svoje ozbrojené sily na bieloruské územie pod zámienkou vojenských cvičení a potom ich poslalo na Ukrajinu v rámci invázie, ktorá sa začala 24. februára.

Lukašenko operáciu verejne podporil, pričom podľa svojich slov na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom začiatkom marca vyhlásil, že Ukrajina plánuje zaútočiť na Bielorusko – a práve ofenzíva Moskvy tomu podľa Lukašenka zabránila.

Bieloruský vodca ďalej agentúre AP povedal, že na stretnutie s Putinom priniesol mapu, na ktorej mu ukázal, odkiaľ mal predpokladaný (ukrajinský) útok prísť, ale nespomenul ďalšie dôkazy, ktoré by podporili jeho tvrdenie, píše AP.

Bieloruská armáda začiatkom tohto týždňa nečakane spustila vojenské cvičenie, ktoré vyvolalo na Ukrajine obavy. Lukašenko však vo štvrtok ubezpečil AP, že tieto manévre nikoho neohrozujú.

"My nikoho neohrozujeme a ani sa nechystáme nikoho ohroziť. Okrem toho, nemôžeme nikoho ohrozovať – veď vieme, kto proti nám stojí –, pretože rozpútať nejaký druh konfliktu, nejaký druh vojny tu na Západe rozhodne nie je v záujme bieloruského štátu. Takže Západ môže pokojne spať," dodal Lukašenko pre AP.

