Ruské tanky majú chybu, o ktorej vie Západ už od vojny v Zálive

Ruské tanky majú chybu, o ktorej sa vie už desaťročia a hovorí sa o nej ako o efekte čertíka v krabičke.

WASHINGTON. Ruské tanky, ktorým odlietavajú horné časti, sú jednou zo známok toho, že ruská invázia na Ukrajine nejde podľa plánu.

Počet zničených ruských tankov od začiatku ofenzívy môže byť aj niekoľko stoviek. Britský minister obrany Ben Wallace tento týždeň odhadol, že Rusko ich stratilo okolo 580, napísal web americkej televízie CNN.

Zábery a fotografie podľa expertov ukazujú, že ruské tanky majú chybu, o ktorej západné armády vedia už desaťročia a hovoria o nej ako o "efekte čertíka v krabičke". Podľa expertov mala Moskva tento problém predvídať.

Uskladnenie munície

Problém tkvie v spôsobe skladovania munície v tankoch. Na rozdiel od západných vozidiel vozia ruské tanky svoju muníciu v delových vežiach, kvôli čomu sú veľmi zraniteľné.

Aj nepriamy zásah totiž môže spôsobiť reťazovú reakciu a následnú explóziu celého zásobníka so 40 strelami. Tlaková vlna takého výbuchu môže byť dosť silná na to, aby vystrelila vežu tanku do výšky dvojposchodového domu.

"Pozorujeme vývojovú chybu ruských tankov," uviedol Sam Bendett z programu ruských štúdií pri výskumnom centre Nová americká bezpečnosť. "Každý úspešný zásah spôsobí vznietenie munície a následnú ohromnú explóziu, ktorá doslova odpáli vežu," povedal.

"Táto chyba robí z tankovej posádky, ktorá má bežne troch mužov, veľmi ľahký terč," popísal Nicholas Drummond, obranný analytik, ktorý sa špecializuje na pozemný boj, a bývalý britský pozemný dôstojník. "Ak sa nedostanete v prvej sekunde von, ste nahratý," povedal.

Chyba sa dostala do povedomia západných armád počas prvej a druhej vojny v Perzskom zálive v rokoch 1991 a 2003, kedy množstvo irackých tankov T-72 ruskej výroby stretol rovnaký osud - veže odstrelené od korby tankov po zásahu protitankovou strelou.

Rusko sa nepoučilo

Rusko sa podľa Drummonda z Iraku nepoučilo a mnoho jeho tankov na Ukrajine trpí rovnakou chybou. Keď v roku 1992 prišiel do služby tank T-90, následník tanku T-72, jeho pancier bol vylepšený, ale systém prebíjania zostal rovnaký, čo z tankov robí vozidlo rovnako zraniteľné, ako bol jeho predchodca. Výnimkou nie je ani verzia T-80, ktorá je tiež nasadená na Ukrajine.

Sam Bendett podotýka, že toto prevedenie tanku má ale aj svoje výhody. Rusko podľa neho tento systém zvolilo, lebo šetrí miesto, tank je vďaka nemu nižší a ťažšie zasiahnuteľný. Pre západné armády bol však Irak skúsenosťou a "poučili sa, že muníciu v tanku treba oddeliť," povedal Drummond a poukázal na prípad amerického bojového vozidla Stryker vyvinutého po prvej vojne v zálive. "Má na vrchu kanón aj muníciu, ktorý nijako nezasahuje do kabíny s posádkou. Takže aj keď dostane zásah a vybuchne, posádka dole je stále v bezpečí. Je to múdry dizajn," dodal.

Americký tank M1 Abrams využívaný Spojenými štátmi a ďalšími spojencami má muníciu v uzavretom zásobníku, odkiaľ ju berie štvrtý člen posádky a prebíja kanón. Dvierka medzi zásobníkom munície a posádky sú tak vždy otvorené len na krátky čas, a ak je tank zasiahnutý, vo veži exploduje len jedna tanková strela.

"Presný zásah môže tank poškodiť, ale nemusí nutne zabiť posádku," vysvetľuje Bendett. Drummond dodal, že munícia vo výzbroji západných armád niekedy začne horieť pod vplyvom tepla zo zásahu nepriateľskom strelou, ale vybuchnúť nemusí.

Posádku je ťažké nahradiť

Zistiť, koľko presne ruských tankov bolo na Ukrajine zničených, nie je jednoduché. Podľa spravodajských pozorovateľov webu Oryx ich k 28. aprílu bolo tristo a ďalších 279 bolo poškodených, opustených alebo sa ich posádka vzdala. Web však započítava iba prípady, pri ktorých má obrazový dôkaz, celkové číslo teda môže byť vyššie.

Keď britský minister obrany Wallace uviedol svoj odhad 580 zničených ruských tankov na Ukrajine, hovoril tiež o 15-tisíc zabitých ruských vojakoch. Je ťažké odhadnúť, koľko z nich tvorí posádku tankov. Niet ale pochýb o tom, že nahradiť posádku nie je jednoduché.

Tankový výcvik môže trvať až 12 mesiacov, povedal CNN Aleksi Roinila, bývalý člen tankovej posádky fínskych ozbrojených síl. "A to je ešte rýchle," dodal.

Nahradiť stovky posádok je preto pre Rusov ťažká úloha. Hlavne vtedy, keď sú tanky, ktoré majú používať, takýmto spôsobom chybné.

