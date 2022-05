Vojenský historik: Buď Putin mobilizuje, alebo Rusom hrozí porážka aj v Donbase

Mariupoľ už dlho vzdorovať nevydrží.

Buď Rusko oficiálne vyhlási vojnu na Ukrajine a začne s mobilizáciou, alebo sa v Donbase môže zopakovať scenár z Kyjeva a Rusi pohoria. Tieto dva scenáre považuje za najpravdepodobnejšie vojenský historik a ukrajinista z Univerzity obrany v Brne TOMÁŠ ŘEPA.

Následkom mobilizácie by sa však vojna na Ukrajine odrazu týkala v podstate každej ruskej domácnosti. "Takýmto krokom by sa Rusko v prvom rade oficiálne prihlásilo k vojne, pričom by napríklad stratil zmysel zákon stanovujúci drakonické tresty už len za to, že vojnu na Ukrajine nazvete vojnou. A Rusi by zasa ukázali, že od začiatku klamali," uviedol Řepa v rozhovore pre SME.

Deviaty máj oslávime v Kyjeve, vyhlásil začiatkom ruskej invázie Čech známy ako Kaukaz, ktorý bojuje na strane proruských separatistov na Ukrajine. Sedemdesiat dní od začiatku vojny nielenže stojí Kyjev, ale zatiaľ nepadol ani mohutne ostreľovaný Mariupoľ, ktorý je neprestajným terčom ruských rakiet od prvého dňa vojny. Pokúsia sa napriek tomu Rusi demonštratívne osláviť 9. máj aj niekde na Ukrajine?

Oni by to urobili veľmi radi, no ja sa nazdávam, že na to nemajú silu. Deviaty máj je pritom pre Rusov mimoriadne dôležitým dátumom, ide asi o najvýznamnejší sviatok, ktorý vo vzťahu k svojej histórii pravidelne oslavujú. Na vojakov aj veliteľov je preto kladený veľký tlak, aby do tohto termínu dosiahli nejaký hmatateľný úspech, no myslím si, že sa im to nepodarí.

Motivácia ruských vojakov je v porovnaní s tými ukrajinským neporovnateľne nižšia.

Aká je šanca, že si Rusi za tých pár dní pripíšu nejaký významnejší územný zisk?

Tomáš Řepa. (zdroj: Archív TŘ)

Minimálne v Mariupoli sa podľa mňa budú snažiť zlikvidovať posledné zvyšky obrancov tohto prístavu, ktorí zostávajú v komplexe oceliarní Azovstaľ.

Nemožno vylúčiť, že Rusko pre dosiahnutie tohto cieľa siahne aj po chemických zbraniach. Niektoré správy naznačujú, že sa o to už pokúsili, no nemáme to zatiaľ spoľahlivo overené a potvrdené.

Je pravdepodobné, že Rusi sa už definitívne pokúsia vytvoriť koridor medzi juhom Ruska a Krymom. To by potom Kremeľ mohol prezentovať ako čiastkový ruský úspech, hoci my vieme, že už teraz ich snaha dobyť Mariupoľ stála nemalé straty a rovnako si ruské bombardovanie vyžiadalo aj veľké množstvo civilných obetí.

Predpokladáte teda, že Mariupoľ v najbližších dňoch padne? Napokon, Moskva už niekoľkokrát tvrdila, že má prístav plne pod kontrolou a nikdy to nebola pravda.

A nebolo to zďaleka jediné ruské klamstvo. Myslím si však, že obrancovia Mariupoľa už melú z posledného.