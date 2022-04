Rusko nepovažuje vojnu na Ukrajine za súboj s NATO

Podľa Lavrova sa však NATO domnieva, že je vo vojne s Ruskom.

MOSKVA. Rusko sa nedomnieva, že by bolo vo vojne so Severoatlantickou alianciou (NATO), pretože takýto vývoj by zvýšil riziko jadrového konfliktu.

NATO sa však domnieva, že je vo vojne s Ruskom, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu al-Arabíja, informuje tlačová agentúra Reuters.

"Zdá sa, že NATO sa domnieva, že je vo vojne proti Rusku. Lídri NATO a Európskej únie bez okolkov a verejne vyhlasujú, že (ruský prezident Vladimir) Putin musí zlyhať, že Rusko musí byť porazené. Keď použijete takúto terminológiu, verím, že si myslíte, že ste vo vojne," povedal Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že Moskva pozná trasy, ktoré sú používané na zásobovanie Ukrajiny "západnými zbraňami", pričom uviedol, že "hneď ako sa tieto zbrane dostanú na ukrajinské územie, sú legitímnym cieľom ruskej špeciálnej operácie".

Lavrov ďalej uviedol, že Moskva Kyjevu predložila už mnoho návrhov, ako vyriešiť prebiehajúci konflikt, avšak nedokázala sa s Ukrajincami dohodnúť na konkrétnych otázkach.

Reuters v piatok citovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý pre poľské médiá uviedol, že existuje riziko, že sa mierové rozhovory s Moskvou skončia neúspechom. Ako dôvod uviedol hnev ukrajinskej verejnosti na "zverstvá, ktoré napáchali ruské jednotky" na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine