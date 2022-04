Po návšteve Buče chceli zrušiť mierové rokovania. Ako Zelenskyj prežíva vojnu?

Za dva mesiace vojny zhrubol a lepšie znáša riziko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

KYJEV, BRATISLAVA. Keď sa v prvý deň vojny zotmelo, v okolí vládnej štvrte v Kyjeve vypukli prestrelky. Stráže v prezidentskom komplexe zhasli svetlá a priniesli nepriestrelné vesty a útočné pušky pre ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského a asi tucet jeho spolupracovníkov.

Len málo z nich vedelo so zbraňami zaobchádzať. Jedným z nich bol Oleksij Arestovyč, veterán ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. „Bol to absolútny blázninec. Automaty pre každého,“ cituje Arestovyča magazín Time. Ruské jednotky sa podľa neho dvakrát pokúsili vtrhnúť do prezidentského komplexu.

Zelenskyj neskôr potvrdil, že v tom čase sa v areáli ešte nachádzali aj jeho manželka a deti.