Vojna na Ukrajine môže podľa Johnsona trvať až do konca roku 2023

Londýn/Naí Dillí 22. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok pripustil, že vojna na Ukrajine by mohla trvať až do konca roku 2023. Uviedol tiež, že Spojené kráľovstvo zvažuje poskytnutie tankov Poľsku, aby Varšava mohla poskytnúť svoje tanky ukrajinským silám bojujúcim proti ruskej agresii. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

"Uvažujeme nad poslaním tankov do Poľska, aby sme im pomohli, keďže posielajú niektoré z ich (bojových tankov typu) T-72 na Ukrajinu," povedal Johnson novinárom počas návštevy Indie.

Na otázku, či súhlasí s predpokladmi vojenských spravodajských služieb, že boje na Ukrajine by mohlo potrvať až do konca budúceho roka, Johnson odvetil: "Smutnou správou je, že je to realistická možnosť."

Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho spravil "katastrofálnu chybu", keď nariadil ofenzívu na Ukrajine. Jediná možnosť, ktorá šéfovi Kremľa teraz zostáva, je podľa Johnsona pokračovať vo svojom brutálnom postupe. Skutočné rokovania o ukončení konfliktu "nevyzerajú byť v súčasnosti pravdepodobné", konštatoval.

Európa a samotná Ukrajina však budú musieť nakoniec hovoriť o budúcich bezpečnostných opatreniach, uviedol šéf britskej vlády. "Čo Ukrajinci chcú, a podľa môjho názoru aj dostanú, je súbor bezpečnostných záruk od podobne zmýšľajúcich krajín," povedal. Spresnil, že by mohlo ísť o zbrane, výcvik a zdieľanie spravodajských informácií, čo by Ukrajine mohlo dopomôcť k tomu, aby dokázala zabrániť budúcim ruským útokom.

