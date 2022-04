Ak by Rusko odložilo operáciu na Ukrajine, Západ by Moskve zasadil zdrvujúci úder, tvrdí Lukašenko

Bieloruský prezident sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

MINSK, MOSKVA. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok po rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že ak by Rusko odložilo svoju "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, Západ by Moskve zasadil zdrvujúci úder. Informoval o tom denník The Guardian, ktorý sa odvolal na správu bieloruskej štátnej agentúry BelTA.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak by Rusko čo i len trochu odložilo svoju špeciálnu vojenskú operáciu, Západ by podnikol zdrvujúci úder proti ruským teritóriám a susedným oblastiam. Dnes jasne vidíme, že sa to mohlo stať," vyhlásil Lukašenko bez toho, aby svoje tvrdenia podložil dôkazmi.

Jeho vyjadrenia zazneli počas návštevy ruského kozmodrómu Vostočnyj, kde bieloruský autoritársky prezident vyjadril odhodlanie posilniť jednotu medzi Bieloruskom a Ruskom.

"Máme jednu vlasť, aj keď žijeme v dvoch štátoch. My, na rozdiel od niektorých republík, sme si zachovali túto jednotu a sme odhodlaní ju posilniť," povedal Lukašenko po boku šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Vzťahy Bieloruska s Ruskom sa prehĺbili po tom, ako Moskva poskytla Lukašenkovi podporu pri potlačení rozsiahlych protivládnych protestov po sporných prezidentských voľbách v auguste 2020.

Bielorusko sa z veľkej časti spolieha na ekonomickú a vojenskú podporu Ruska, no podľa agentúry Reuters boli aj časy, keď sa Lukašenko pokúsil dištancovať od Moskvy, aby zlepšil svoje vzťahy s Európskou úniou.

Ruské vojská napadli Ukrajinu 24. februára. Jednotky postupovali z územia Ruska, ale aj Bieloruska. Západné krajiny preto uvalili ekonomické sankcie okrem Moskvy aj na Minsk.

Vojna na Ukrajine