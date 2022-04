Ruská invázia ich postrčila do NATO. Švédsko a Fínsko by mohli do aliancie vstúpiť už v lete

Očakáva sa, že Fínsko žiadosť o vstup podá v júni, informuje denník Times.

HELSINKI, ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Väčšina Švédov a Fínov si dlhodobo pochvaľovala neutralitu. Prieskumy roky ukazovali, že prevažná časť obyvateľov týchto škandinávskych krajín nie je naklonená vstupu do Severoatlantickej aliancie.

Ak aj tému politici otvárali, zároveň priznávali, že ich odrádza tvrdá reakcia Moskvy, ktorá by veľmi pravdepodobne nasledovala.

„Museli by sme si prejsť fázou počiatočnej reakcie Ruska, ktorá by teda nebola pozitívna,“ komentoval možné členstvo Fínska v NATO bývalý premiér Alexander Stubb. Pritom vstup krajiny do aliancie podporoval.

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu zásadne zmenil pohľad Švédov a Fínov na členstvo v aliancii.

Najnovšie zistenia britského denníka Times a americkej televízie CNN ukazujú, že názor nezmenila iba verejnosť, ale aj politická reprezentácia.

Švédsko a Fínsko by sa mohli stať členmi aliancie už v lete, potvrdili pre CNN predstavitelia NATO a pre Times viacerí americkí úradníci.