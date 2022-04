Zákaz ruských fosílnych palív podporuje drvivá väčšina Poliakov

Poľsko sa pripravuje na odstrihnutie od ruských zdrojov.

VARŠAVA. Drvivá väčšina Poliakov súhlasí so zákazom nákupu ruského plynu, ropy a uhlia, aj keby to malo znamenať zvýšenie cien. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnil poľský denník Dziennik Gazera Prawna a rozhlasová stanica RMF FM.

Informovala poľská agentúra PAP.

Denník uviedol, že so zákazom nákupu ruských uhľovodíkov podľa prieskumu súhlasí 85,2 percenta obyvateľov. Pred mesiacom by takéto rozhodnutie podporovalo len 68 percent Poliakov.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu oznámil, že Poľsko prestane dovážať ruské uhlie najneskôr do mája a ropu a plyn do konca roka. Morawiecki uviedol, že Poľsko je vďaka vlastným obnoviteľným zdrojom energie do určitej miery nezávislé od dovozu ruských uhľovodíkov.

Ruský plyn dokáže podľa jeho slov krajina kompenzovať dovozom cez terminál na skvapalnený plyn v meste Świnoujście a ďalší neďaleko Gdansku a tiež prostredníctvom budovaného plynovodu medzi nórskym sektorom Severného mora a Poľskom s názvom Baltic Pipe.

Vojna na Ukrajine