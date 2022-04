Rusko plánuje podľa Stoltenberga vojensky obsadiť celú oblasť Donbasu

Krajina by tak vytvorila koridor z Ruska na Krymský polostrov.

BRUSEL. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok vyhlásil, že Rusko plánuje vojensky obsadiť celú oblasť Donbasu na východe Ukrajiny.

Rusko by tak vytvorilo koridor z Ruska na Krymský polostrov, ktorý anektovalo v roku 2014.TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a televízie Sky News.

Článok pokračuje pod video reklamou

Očakávame nápor Ruska

Ruské sily sa presúvajú smerom od Kyjeva, aby sa "preskupili, prezbrojili a zásobili a zmenili svoje zameranie na východ", povedal šéf NATO na tlačovej konferencii pred stredajším stretnutím ministrov zahraničných vecí členských krajín Aliancie.

"V nadchádzajúcich týždňoch očakávame ďalší nápor Ruska na východe a juhu Ukrajiny v snahe obsadiť celý Donbas a vytvoriť pozemné prepojenie na okupovaný Krym," uviedol Stoltenberg.

Na Ukrajine sme podľa neho aktuálne svedkami "brutality takých rozmerov, akú sme v Európe nevideli od druhej svetovej vojny". "A je to veľmi vážne. Je to strašné a spôsobuje to utrpenie ukrajinskému ľudu."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ruská armáda sa pripravuje na útok na východe krajiny (mapa) Čítajte

Obavy

"Je to však nebezpečné pre nás všetkých. Vidíme povahu vojny (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina, to, ako nerešpektuje právny štát, medzinárodné dohody a základné ľudské práva," varoval Stoltenberg.

Šéf NATO sa tiež obáva, že v oblastiach Ukrajiny, ktoré boli okupované ruskými silami, sa po Buči odhalia aj "ďalšie zverstvá". "Keď a ak sa (ruské) jednotky stiahnu a ukrajinské jednotky prevezmú kontrolu, obávam sa, že objavia ďalšie masové hroby a ďalšie prípady vojnových zločinov," povedal Stoltenberg.

Vojna na Ukrajine