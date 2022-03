Strach z vás vždy robí komplicov, odkázal Zelenskyj Západu

Ukrajinský prezident vyzval Západ, aby prijal tvrdšie sankcie voči Rusku.

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas videopríhovoru, ktorý bol zverejnený v noci z pondelka na utorok na sociálnej sieti Telegram, apeloval na západné krajiny, aby urýchlene prijali tvrdšie sankcie voči Moskve, ktoré budú "účinné" a "závažné" vrátane embarga na dovoz ropy z Ruska. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

"Ak sú sankčné balíky prislabé alebo nefungujú dostatočne dôrazne, ak sa dajú obísť, vytvára to pre ruské vedenie nebezpečnú ilúziu, že by mohli pokračovať v tom, čo robia teraz," varoval Zelenskyj.

"Ukrajinci za to platia svojimi životmi. Tisíckami životov," povedal. Ak by boli prísne preventívne sankcie voči Moskve prijaté skôr, mohlo to podľa jeho slov odvrátiť inváziu.

Prezident dodal, že "Ukrajinci by nemali zomierať len preto, že niekto nevie nájsť dostatok odvahy dodať Ukrajine potrebné zbrane". "Strach z vás vždy robí komplicov," povedal podľa denníka The Guardian.

"Ak sa niekto bojí Ruska, ak sa obáva prijatia nevyhnutných rozhodnutí, ktoré sú pre nás dôležité - najmä dodania lietadiel, tankov, potrebného delostrelectva a granátov, potom sa títo ľudia stávajú spoluzodpovednými za katastrofu, ktorú ruskí vojaci páchajú v našej krajine," kritizoval. "Pretože ak môžete zachrániť (životy), potom ich zachrániť musíte," dodal.

Zelenskyj podľa stanice BBC uviedol, že tento týždeň sa plánuje prihovoriť poslancom parlamentu viacerých krajín s cieľom primäť ich k dodávkam ďalších zbraní pre Ukrajinu.

Ukrajinské jednotky podľa Zelenského postupujú v úsilí znovu získať kontrolu nad územiami v okolí hlavného mesta Kyjev a darí sa im zatláčať ruských vojakov.

Prezident tiež vyjadril radosť nad "oslobodením" mesta Irpiň severozápadne od Kyjeva. "Je však priskoro hovoriť o bezpečnosti v tejto časti nášho regiónu. Boje pokračujú," upozornil.

"Černihivská, Sumská, Charkovská oblasť, Donbas, južná Ukrajina - situácia je tam všade naďalej napätá, veľmi zložitá," dodal. Počas vojny na Ukrajine dosiaľ podľa jeho slov zahynulo 143 detí.

