Nemecko uvažuje nad nákupom izraelského protiraketového štítu

Má ísť o izraelský systém Arrow 3, ktorý stojí dve miliardy eur.

BERLÍN. Nemecko uvažuje nad nákupom izraelského systému protiraketovej obrany, ktorý by mohol poskytovať ochranný štít aj susedným štátom Európskej únie. V nedeľu to povedali zdroje z nemeckého parlamentu, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

K posilňovaniu obrany núti Berlín invázia Ruska na Ukrajine.

Arrow 3 za dve miliardy

Rozhodnutie ešte nebolo schválené, ale sociálni demokrati (SPD) nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorí vedú trojčlennú vládnu koalíciu, sú za takýto krok, napísal denník Bild.

"Musíme sa lepšie chrániť pred ruskou hrozbou. A na to urýchlene potrebujeme pre Nemecko protiraketový štít," povedal Andreas Schwarz z SPD, ktorý je členom parlamentného výboru pre rozpočet.

"Dobrým riešením je izraelský systém Arrow 3 (Šíp 3)," dodal Schwarz pre Bild. Spomenul raketový obranný systém, ktorý dokáže zistiť a zneškodniť aj rakety dlhého doletu.

Podľa Bildu tento systém, ktorý stojí dve miliardy eur, by mohol byť v prevádzke od roku 2025.

Ako funguje systém Arrow 3

Súčasťou systému je aj radarový systém, ktorý by sa nainštaloval na troch miestach v Nemecku a údaje z jeho sledovania by sa potom prenášali do jedného centra, kde by vojaci 24 hodín denne sedem dní v týždni dávali pozor na prichádzajúce hrozby.

Ak je zistený raketový útok, vyšle sa obranná strela Arrow 3, aby vo vzduchu zachytila letiacu raketu a zničila ju tam.

Radarový systém je taký výkonný, že dokáže pokryť aj územie Poľska, Rumunska a pobaltských štátov, píše Bild.

"Môžeme takto umiestniť 'Železnú kupolu' aj nad našimi susednými krajinami. Potom by sme hrali kľúčovú úlohu v bezpečnosti Európy," uviedol Schwarz.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/uchQlOqWMBA

Berlín nad nákupom systému uvažuje

Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová, ktorá predsedá parlamentnému výboru pre obranu, potvrdila, že Berlín uvažuje nad nákupom izraelského obranného systému.

"Vzhľadom na ohrozujúcu situáciu a rôzne zbraňové systémy, ktorá Rusko má, je samozrejmé, že sa touto záležitosťou zaoberáme. V tomto prípade to má zmysel," povedala pre noviny Die Welt.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Proti lacným raketám Hamasu stráži Izraelčanov Železná kupola Čítajte

Nemecko po rokoch nedostatočného investovania do obrany oznámilo dramatický obrat, pretože ním zatriaslo ruské napadnutie susednej Ukrajiny.

Scholz 27. februára v pamätnom príhovore vyhlásil, že Nemecko vyčlení špeciálny rozpočet na posilnenie svojej obranyschopnosti, a to až vo výške 100 miliárd eur.

Takisto oznámil, že Berlín vynaloží na obranu ročne viac než dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP) a prekročí tak dvojpercentný cieľ NATO, ktorý Nemecko neplnilo.

Vojna na Ukrajine