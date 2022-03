Zelenskyj: Ruské ultimáta budú splnené, len keď bude Ukrajina zničená

Ukrajinský prezident v rozhovore hovoril aj o členstve v NATO.

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že akýkoľvek kompromis dosiahnutý na rokovaniach s Ruskom budú musieť schváliť v referende ukrajinskí občania. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Ukrajinský prezident spresnil, že ide o otázky bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ako aj o dočasne okupované územia Doneckej a Luhanskej oblasti a Krymskej autonómnej republiky.

"Všetkým rokovacím skupinám som vysvetlil, že keď budete hovoriť o všetkých týchto zmenách, a môžu byť historické, ... vrátime sa k referendu," povedal Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore, ktorý v pondelok poskytol britským, českým a ukrajinským médiám. Spravodajský web ČT24 ho odvysielal v pondelok večer.

Alternatíva k členstvu

Zelenskyj v rozhovore hovoril aj o kľúčovej otázke - členstve Ukrajiny v NATO. "Všetci sme to už pochopili," povedal Zelenskyj, pričom vysvetlil, že Ukrajina nebude prijatá do aliancie NATO, pretože jej členské štáty sa "boja" Ruska.

"Musíme sa upokojiť a povedať: 'Dobre (potrebujeme) iné bezpečnostné záruky'," povedal Zelenskyj. Podľa jeho slov sú krajiny NATO, ktoré chcú (Ukrajine) poskytnúť bezpečnostné záruky a urobiť to, čo by urobila Severoatlantická aliancia, keby do nej Ukrajina patrila.

"A myslím si, že toto je normálny kompromis," zhodnotil Zelenskyj, pričom poznamenal, že Rusko to ešte tak nevidí, o čom podľa neho svedčia doterajšie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pokiaľ ide o otázky spojené s prípadnými bezpečnostnými zárukami, budú podľa Zelenského nutné zmeny v ústave i existujúcich ukrajinských zákonoch.

Skúška pre celý svet

Zelenskyj v rozhovore informoval, že každý deň je v kontakte so svetovými politikmi a žiada ich o pomoc.

Podľa ČT24 Zelenskyj komentoval i nedávnu návštevu premiérov Česka, Slovinska a Poľska v Kyjeve. Označil ju za statočnú. Dodal, že po nej sa títo politici "stali pre nás v oveľa väčšej miere lídrami svojich štátov".

Vojnu na Ukrajine označil Zelenskyj za skúšku pre celý svet a obyvateľov západného sveta vyzval na empatiu voči Ukrajincom.

Zelenskyj podľa ČT sa vyjadril aj k podmienkam, ktorými Moskva podmieňuje ukončenie bojov na Ukrajine: ide o uznanie Krymu ako súčasti Ruska, priznanie nezávislosti dvoch entít na východe Ukrajiny ovládaných separatistami, ako aj o to, aby sa Ukrajina vzdala snáh o vstup do NATO.

"Nebudeme schopní tomu vyhovieť. Nemôžeme to v prípade ultimáta urobiť. Ukrajina ho nesplní. Nie je to fyzicky možné. Prišli sme o ľudí. Ako by sme to (vôbec) mohli urobiť? Všetci musíme byť zníčení, až potom bude ich ultimátum automaticky splnené," uviedol Zelenskyj s tým, vojnu na Ukrajine nemôžu ukončiť žiadne ultimáta, len dialóg.

