V thajských letoviskách uviazli kvôli vojne na Ukrajine tisíce Rusov

BANGKOK. Po ruskej invázii na Ukrajinu uviazli v thajských letoviskách tisíce ruských turistov, ktorí kvôli sankciám a zrušeným letom nemôžu zaplatiť účty ani vrátiť sa domov.

Konflikt narušil aj plány obnovy turistického priemyslu tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii, ktorá pred pandémiou hostila viac návštevníkov z Ruska ako ktorýkoľvek z jej susedov, napísala agentúra AP.

V provinciách Phuket, Krabi či Pattaya, ktoré sú obľúbenými prímorskými letoviskami, uviazli okrem tisícky Ukrajincov aj asi 6 500 ruských turistov, povedal v rozhovore s agentúrou AP šéf thajského úradu pre cestovný ruch Jutchasak Supasorn

Vo februári zaregistrovalo thajské ministerstvo zdravotníctva 203 970 príchodov do krajiny, z toho 8,6 percenta boli Rusi, ktorí tak zastupujú najväčší podiel zo zahraničných turistov. Po ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára sa ich počet značne znížil.

Dva problémy

Rusi uviaznutí v Thajsku čelia dvom hlavným problémom, povedal Jutchasak.

Jednak im letecké spoločnosti, ktoré prestali lietať do Ruska, rušia lety. A tiež im nefungujú kreditné karty vydané spoločnosťami, ktoré sa pripojili k sankciám proti Moskve, napríklad karty Visa alebo Mastercard. Niektorí z ruských turistov radšej svoj návrat odkladajú.

"Existujú letecké spoločnosti, ktoré do Ruska stále lietajú, ale s prestupom v inej krajine. Snažíme sa pre nich vyhľadávať lety," uviedol Jutchasak. Aj keď boli takmer všetky priame lety z Ruska pozastavené, spojenia sú stále k dispozícii prostredníctvom hlavných blízkovýchodných dopravcov.

Mnohí Rusi majú hotovosť a tí, ktorí majú kreditné karty UnionPay, ktoré vydáva čínska spoločnosť poskytujúca finančné služby, ich stále môžu používať. Platby kryptomenou nie sú povolené.

Thajská vláda ponúkla bezplatné predĺženie víz o 30 dní a snaží sa nájsť lacné alternatívne ubytovanie pre ľudí, ktorí sú nútení zostať dlhšiu dobu.

Nádej na oživenie

Problémy spojené s vojnou na Ukrajine zmenšili nádej Thajska na hospodárske oživenie.

Úrady dúfajú, že pandémia covidu do júla odznie, hoci počet denných prípadov je teraz rekordný kvôli variantu omikron. Thajské úrady očakávajú, že ešte tento rok zrušia väčšinu karanténnych a testovacích opatrení, čo by uľahčilo vstup zahraničných turistov do krajiny.

Thajsko, ktoré v roku 2019 navštívilo 40 miliónov turistov, pandémia tvrdo zasiahla. Krajina stratila tri milióny pracovných miest súvisiacich s turistickým ruchom a ročné príjmy v odhadovanej výške 50 miliárd dolárov, uviedla agentúra Reuters.

