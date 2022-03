Bývalý diplomat: Putin by získaním Donbasu prehral. Aj východní Nemci utekali na Západ

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi Poľskom a Spojenými štátmi došlo k nedorozumeniu, hodnotí v rozhovore pre SME bývalý diplomat PETR KOLÁŘ. V minulosti pôsobil ako český veľvyslanec vo Washingtone aj v Moskve.

Aktuálne slová Volodymyra Zelenského, ktorý už netrvá na členstve v NATO a je ochotný baviť sa s Ruskom o Donbase, sú podľa neho pre Kremeľ dobrou východiskovou stratégiou.

„Obávam sa však, že Putin dovidí na horizont. Z dlhodobého hľadiska by bolo získanie Donbasu jeho prehrou. Všetci vieme, ako to vyzeralo v rozdelenom Nemecku. Východní Nemci utekali do západného Nemecka, nebolo to naopak.“

Spojené štáty odmietli návrh Varšavy, aby sprostredkovali poľské stíhačky MiG-29 Ukrajincom. Odôvodnili to tým, že USA a NATO sa snažia vyhnúť priamemu konfliktu medzi alianciou a Ruskom. Ako tomu rozumieť? Zbrane Ukrajincom už predsa aliancia dodáva, aby sa mohli brániť agresorovi.

Petr Kolář. (zdroj: WIKIMEDIA CC)

Ponúka sa vysvetlenie, že mohlo dôjsť k nejakému komunikačnému nedorozumeniu medzi Poliakmi a Američanmi. Pripravoval sa nejaký plán na odovzdanie MiGov Ukrajincom, ale zrejme to nemali mať na starosti Spojené štáty.

Išlo o to, aby tie stíhačky nesmerovali na Ukrajinu priamo zo štátu, ktorý je členom Severoatlantickej aliancie. Pravdepodobne sa tento proces mal lepšie organizačne a logisticky pripraviť.

V tých stíhačkách sú systémy, ktoré sa využívajú vo vnútri aliancie a predpokladalo sa, že by ich bolo treba najskôr odstrániť. Nemám však o tomto procese žiadne bližšie informácie.

Zbrane predsa na Ukrajinu prúdia priamo z krajín NATO. Prečo je to pri stíhačkách problém?