Ukrajinské námorníctvo prišlo o svoju vlajkovú loď, samo ju potopilo

Loď potopili, aby nepadla do rúk nepriateľa.

KYJEV. Ukrajinské ministerstvo potopilo svoju vlajkovú loď, fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rúk nepriateľa, ktorý by ju mohol využiť pre svoje ciele, napríklad na diverziu. Oznámil to v piatok ukrajinský minister obrany Alexej Reznikov.

"Veliteľ vlajkovej lode splnil rozkaz potopiť plavidlo, aby sa fregaty Hetman Sahajdačnyj, ktorá bola práve v oprave, nezmocnil nepriateľ," napísal Reznikov na facebooku.

Hovorca námorníctva Oleg Čalyk denníku Ukrajinská pravda povedal, že fregata práve prechádzala rozsiahlou modernizáciou, nebolo možné ju rýchlo uviesť do bojaschopného stavu, a tak sa pre hrozbu, že sa jej zmocní nepriateľ, rozhodlo o jej potopení. Posádka podľa Čalyka pokračuje v službe pri obrane Ukrajiny pred Ruskom.

Fotka čiastočne potopenej lode sa objavila na ukrajinských weboch.

Fregatu Hetman Sahajdačnyj triedy Burevestnik začali stavať ešte pred rozpadom Sovietskeho zväzu, do služby ju ukrajinské námorníctvo uviedlo v roku 1993. Pomenovaná bola po kozáckom veliteľovi.

Vojna na Ukrajine