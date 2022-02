Ruská delegácia prišla do Bieloruska, Zelenskyj odmieta rokovať v tejto krajine

Rusi sa do Bieloruska vydali s vedomím, že ich cesta je zbytočná, tvrdí Zelenského poradca.

MOSKVA. Ruská delegácia pricestovala v nedeľu do Bieloruska, kde by mala rokovať so zástupcami ukrajinskej strany, oznámila ruská agentúra TASS s odvolaním sa na Dmitrija Peskova, hovorcu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že odmieta so zástupcami Moskvy rokovať v Bielorusku, ktoré má podiel na ruskej agresii proti Ukrajine, píše agentúra Reuters.

Zelenskyj dodal, že zostáva otvorený rozhovorom v krajine, ktorá sa nezapojila do agresie proti Ukrajine. Pokiaľ by sa rokovania uskutočnili, boli by prvé od 24. februára, kedy Rusko zahájilo inváziu na Ukrajinu.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak vyhlásil, že pozícia prezidenta Zelenského zostáva nemenná - akceptuje iba skutočné rozhovory, nie ultimáta.

Ruská delegácia sa do Bieloruska vydala s vedomím, že jej cesta je zbytočná, dodal Podoljak.

Podľa Peskova sú v delegácii zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a obrany, ale tiež kancelárie prezidenta Putina, ktorí na ukrajinskú stranu čakajú v bieloruskom meste Gomel.

"V súlade s dosiahnutou dohodou prišla do Bieloruska na rokovania s Ukrajincami ruská delegácia," uviedol Peskov. "Sme pripravení zahájiť tieto rokovania v Gomeli," dodal.

