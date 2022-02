Vojna na Ukrajine: Rusi zničili ropný sklad pri Kyjeve aj plynovod v Charkove (minúta po minúte)

Boje o Kyjev pokračujú.

Sledujte najnovšie správy o vojne na Ukrajine minútu po minúte:

5:35 Objavujú sa správy, že minimálne v ďalších dvoch mestách boli spustené nálety, informuje BBC. Má ísť o mestá Rivne na západe a Lutsk na severozápade krajiny. Obyvatelia už boli podľa BBC požiadaní, aby vyhľadali úkryt.

5:00 Ukrajinský premiér Denis Šmyhaľ sa poďakoval západným partnerom za ich rozhodnutie odstrihnúť vybrané ruské banky zo systému SWIFT.

"Vážim si vašu podporu a skutočnú pomoc v týchto temných časoch. Ukrajinský ľud vám to nikdy nezabudne," napísal na sociálnej sieti.

4:30 Austrália odkázala, že bude financovať dodávky zbraní na Ukrajinu, aby jej pomohla bojovať proti ruským silám. Tento krok pritom prichádza iba niekoľko dní po tom, ako vláda v Canberre vyhlásila, že poskytne len „nesmrtiace“ vojenské vybavenie.

„Austrálska vláda bude naďalej na strane toho, čo je správne, pokiaľ ide o Ukrajinu,“ povedal Morrison s tým, že pomoc poskytnú prostredníctvom partnerov z NATO, najmä USA a Británie.

3:30 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v telefonáte povedal bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi, aby požiadal Rusko o stiahnutie svojich jednotiek z Bieloruska, a to "čo najrýchlejšie".

"Tieto jednotky vedú jednostrannú a nespravodlivú vojnu," povedal Macron podľa vyhlásenia jeho úradu.

3:00 CNN tvrdí, že na západe Kyjeva v noci zahynul pri krížovej paľbe šesťročný chlapec. Bol by zatiaľ najmladšou obeťou vojny.

Pri stretoch v Kyjeve sa zranilo aj niekoľko ďalších ľudí. Televízia sa opiera o správu nemocnice Okhmatdyt.

2:00 V meste Charkov ruské jednotky vyhodili do vzduchu plynovod, na svojom konte na sociálnej sieti twitter o tom informovala Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií Ukrajiny.

Tento úrad súčasne zdôraznil, že "nejde o jadrový útok, hoci výbuch tak vizuálne vyzerá". Vo videu, ktoré sprevádza text, vyzerá oblak dymu ako typický jadrový "hríb".

01:35 Ukrajinské ozbrojené sily čelia na mnohých miestach silným útokom ruskej armády zo všetkých smerov, informuje agentúra DPA. Okrem hlavného mesta Kyjev sa bojuje v Charkove, Chersone i v Luhansku.

Ukrajinská armáda podľa DPA uviedla, že pri Charkove zastavila ťažký útok, ale na juhu pri Chersone sa ruským jednotkám podarilo postúpiť.

01:29 Ruské sily nepostupujú podľa plánu, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ruské sily nedosahujú podľa Britov pokrok, ktorý plánovali.

„Trpia logistickými problémami a narazili na silný ukrajinský odpor,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení zverejnenom na twitteri.

01:08 Ukrajina dočasne zatvorí hranice s Ruskom a Bieloruskom, informoval premiér Denys Šmyhaľ. Od pondelka bude prechod z Ruska a Bieloruska povolený iba občanom Ukrajiny.

1:00 Miestne médiá informovali, že zásah ropného skladu vo Vasylkive potvrdila aj aj primátorka mesta Natalija Balasynovičová i poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko. Na mieste ich overil tiež štáb CNN.

Balasynovičová dodala, že mesto a letisko pri sklade boli vystavené silnému ostreľovaniu balistickými raketami. "Nepriateľ chce zničiť všetko naokolo, ale nepodarí sa mu to. Vydržme," napísala na sociálnych sieťach podľa CNN.

Uviedla tiež, že "noc tu bude ťažká, rovnako ako v Kyjeve, ale vydržíme a vyhráme, pretože Boh je s nami".

Médiá dodali, že zásah ropného skladu môže vyvolať rozsiahlu technologickú a environmentálnu katastrofu. Radnica mesta Vasylkiv už medzičasom upozornila, že dym a škodlivé látky z horenia sa môžu šíriť akýmkoľvek smerom, preto obyvateľov vyzvala, aby zatvorili okná.

00:56 Kyjev opäť čelí masívnemu ostreľovaniu. Podľa denníka The New York Times otriasli Kyjevom dva silné výbuchy. Televízia CNN informovala o explózii, ku ktorej došlo asi 20 kilometrov od centra mesta, výbuchy hlásia aj zo západnej časti mesta.

Kyjev je terčom ruského útoku od štvrtkového rána. Podľa britského ministerstva obrany bola v sobotu "hlavná časť" ruských jednotiek postupujúcich na Kyjev asi 30 kilometrov od centra mesta.

Terčom raketových útokov sú aj ďalšie mestá. Vo Vasylkive, ktoré sa nachádza asi 40 kilometrov juhozápadne od Kyjeva, horí podľa The Guardian zásobník ropy.

00:32 Rusko uzatvorilo vzdušný priestor pre lety prevádzkované dopravcami z Lotyšska, Litvy, Slovinska a Estónska, podľa AFP o tom informovala Federálna agentúra pre leteckú dopravu.

Rusi rozhodnutie prijali v reakcii na zákaz prevádzky ruských lietadiel na území spomínaných štátov.

00:24 Nad Kyjevom sa okolo polnoci podľa BBC rozozneli sirény varujúce pred raketovými útokmi a náletmi. V meste platí až do pondelka 08:00 prísny zákaz vychádzania.

Primátor Kyjeva Vitalij Kličko obyvateľov mesta dôrazne varoval, že každého, koho hliadky uvidia v čase zákazu vychádzania v uliciach, bude považovaný za ruského "sabotéra". Výnimku majú ľudia, ktorí sa presúvajú do krytov.

Podľa Klička nepriateľ do mesta neprenikol. Upozornil však, že v Kyjeve operujú sabotážne skupiny. Rusko okrem toho ostreľuje civilistami obývané oblasti mesta.

00:00 Z ukrajinského Čopu dnes ráno vypraví česká Arriva s podporou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) evakuačný vlak. ZSSK o tom informuje na sociálnej sieti.

Nástup do vlaku by mal byť o 5:00, vypravený bude zhruba do 9:00. "Vstup do vlaku je voľný pre občanov Ukrajiny," upozornil dopravca. Cestujúci musia mať pri sebe identifikačný doklad s fotografiou.

"Treba počítať s tým, že vlak možno prvý raz zastaví až v popoludňajších hodinách v Českej republike. Vlak bude vedený do Prahy a ďalej do Plzne, kde je zabezpečené ubytovanie," uvádza ZSSK.

V prípade zmeny bezpečnostných podmienok na východnej hranici pôjde vlak možno len z Čiernej nad Tisou. O takejto zmene budú dopravcovia informovať.

23:45 Slovenský premiér Eduard Heger sľúbil počas telefonického rozhovoru s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, že Slovensko podporí vstup Ukrajiny do Európskej únie. Predseda vlády to uviedol na sociálnej sieti.

"Ukrajina dokazuje každý jeden ťažký deň bojov, že patrí do európskeho spoločenstva hodnôt a demokracie, patrí do Európskej únie," vyhlásil Heger.

23:35 Západní spojenci sa takisto dohodli, že obmedzia možnosti bohatých Rusov kupovať si občianstvo v iných krajinách.

"Zaväzujeme sa konať proti ľuďom a subjektom, ktoré napomáhajú vojne na Ukrajine a škodlivým aktivitám ruskej vlády," uvádza sa vo vyhlásení.

"Konkrétne sa zaväzujeme prijať opatrenia na obmedzenie predaja občianstva - takzvaných zlatých pasov - ktoré umožnia bohatým Rusom napojeným na ruskú vládu stať sa občanmi našich krajín a získať prístup k našim finančným systémom."

“ Keďže ruské sily útočia na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá, sme rozhodnutí pokračovať v ukladaní sankcií, ktoré ešte viac izolujú Rusko od medzinárodného finančného systému a našich ekonomík. „ Stanovisko západných spojencov

23:30 Západní spojenci, medzi nimi krajiny Európskej únie, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Kanada a Spojené štáty práve sa dohodli na tom, že odstrihnú vybrané ruské banky z platobného systému SWIFT.

"To spôsobí, že ruské banky budú odpojené od medzinárodného finančného systému a poškodí to ich schopnosť pôsobiť celosvetovo," uvádzajú spojenci v spoločnom vyhlásení.

Argumentujú tým, že "keďže ruské sily útočia na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá, sme rozhodnutí pokračovať v ukladaní sankcií, ktoré ešte viac izolujú Rusko od medzinárodného finančného systému a našich ekonomík".

Nové opatrenia majú byť implementované v najbližších dňoch.

